科技股正大肆「殺估值」　這2隻美股或逢最佳買入時機

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-11 10:00

上周科技股繼續暴跌，美科技股正大肆「殺估值」。納斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）自2月13日以來已經下跌了9%以上。但是，即使納斯達克的大幅回調也不能完全反映出某些科技股的表現，因為科技行業許多成長股的跌幅甚至比納斯達克的還要大。

《騰訊美股》報道，在經歷去年的大升市後，一些科技股正處於高位，甚至一些科技股可能已經超賣了。不過，蘋果和Pinterest這兩支看上去特別具有吸引力的科技股自2月中旬以來分別下跌了約10％和19％。

這就是為什麼投資者需要仔細研究這兩支科技股的原因。

蘋果

儘管蘋果的市值接近2萬億美元，但該公司仍在快速增長的階段。這家科技巨頭的最新季度收入按年增長了21％，這得益於其每個產品類別的兩位數增長以及每個地理區域的創紀錄收入。

再往下看，投資者還有更多理由對蘋果的增長潛力感到樂觀。這家科技公司利潤最高的細分市場—服務—的增長速度超過了合併後的營業額。2021財年第一季度服務收入為158億美元，按年增長24％。該部門的利潤率高達64％，遠高於同期蘋果產品部門（2021財年第一季度）的35％利潤率。作為蘋果僅次於iPhone的第二大細分市場，其服務細分市場有望在未來幾年成為該科技巨頭業務增長的重要催化劑。

乍一看，今天蘋果的市盈率約為31。但是，投資者應該意識到，得益於公司積極的股票回購計劃，這家科技巨頭的每股收益增長速度甚至快於收入增長速度。第一財季每股收益按年增長35％。

Pinterest

視覺搜索和媒體平台運營商Pinterest是最近受到沉重打擊的一隻股票。在過去的一年中該公司經歷股價大幅上漲之後，漲勢似乎有所放緩。即使包括股票最近的下跌在內，該公司股票在過去的12個月中也上漲了250％以上。

儘管在2020年僅產生了17億美元的收入，但其市值仍為410億美元，Pinterest最好能夠做出異常出色的業績來證明這種高額溢價。幸運的是。隨着營銷商越來越多地押注Pinterest作為擴大廣吿支出比例的絕佳平台，其收入增長一直在加速。 2020年全年收入按年增長48％，2020年第四季度收入按年大幅增長76％。

此外，還應當注意的是該公司平台運營的健康狀況，到年底，Pinterest每月獲得4.59億活躍用戶，按年增長37％。此外，它在美國和國際上的月度活躍用戶都實現了強勁增長，這表明Pinterest的視覺搜索和媒體平台在全球範圍內都具有很大的吸引力。

雖然不可能知道這種拋售的最低點，但由於當前的交易價格較低，這兩家公司的股票看起來都極具吸引力。對於願意長期持有這些股票的投資者而言，這可能是買入這兩家非常成功的企業股份的好時機。