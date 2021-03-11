港股全日升478點　恒生科指彈逾5%　快手、中芯勁飆逾一成

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-11 17:05

美國2月通脹壓力偏低，市場對通脹的擔憂紓緩，美國10年期債息亦有所回落，加上1.9萬億美元紓困方案獲通過，道指收報32297點創新高，升464點。標指收報3898點，升23點。納指最終跌4點收市，報13068點。

【16:10】石藥全日勁升11%

港股全日升478點或1.65%，收報29385點；恒生科指收報8640點，升423點或5.2%；國企指數收報11340點，升280點或2.5%；大市成交額2,152.66億元。

科網股反彈，美團（3690）全日飆8.7%，收報344.6元；快手（1024）收報307.8元，升10.6%；京東（9618）收報360.8元，升5.7%；騰訊（0700）揚3.3%，收報680.5元；惟阿里巴巴（9988）跌0.4%，收報227.6元。

半導體股領漲，華虹半導體（1347）勁升14%，收報46.5元；中芯（0981）飆逾1成，收報26.7元；中興通訊（0763）升4.5%，收報21元。

藥股同樣造好，石藥集團（1093）全日勁升11%，收報9.66元；藥明生物（2269）升7.3%，收報94.35元。

蒙牛乳業（2319）全日漲5.4%，收報43.2元。申洲國際（2313）升4.5%，收報163.7元。

港交所（0388）全日升3.7%，收報461.2元；友邦（1299）倒升1%，收報101.4元；滙豐（0005）升0.7%，收報46.9元。

【15:20】光伏版塊續炒上

恒生指數最新報29321點，升414點或1.4%；科指報8601點，升385點或4.7%。

光伏股續升，新特能源（1799）飆逾13%，保利協鑫（3800）揚6.1%，福萊特玻璃（6865）升近6%，協鑫新能源（0451）升9.4%，信義玻璃（0868）升4.1%，信義光能（0968）升7.6%、福耀玻璃（3606）升3.5%。

快手（1024）續升逾一成，報307元。

【15:05】滬深300指數企穩5100點

內地股市高收，上證指數收報3436點，全日升79點或2.4%，成交額3,698億元人民幣；深證成份指收報13866點，升303點或2.2%，成交額4,341億元人民幣。兩市合共8,039億元人民幣。

滬深300指數收報5128點，全日升124點或2.5%；創業板收報2746點，升69點或2.6%。

【15:00】日經收升連漲三日

日經225指數收報29211點，全日升175點或0.6%。韓國KOSPI指數收報3013點，升55點或1.88%。S&P/ASX200指數收報6713點，微跌0.2點。

【14:27】恒指升幅收窄

港股午後升幅收窄，恒指最新報29191點，升283點，國指升202點，報11262點，恒生科指升283點，報8500點。

美團（3690）升5.7%，報335元，騰訊（0700）升2.1%，報672元，小米（1810）升0.7%，報21.95元。

滙豐（0005）升0.5%，報46.8元；港交所（0388）升2.5%，報455.8元。

【13:30】中芯國際曾抽升逾12%

恒生指數最新報29352點，升444點或1.5%；恒生科指升389點或4.7%，報8606點；成交額1,265.18億元。

美團（3690）升7.6%，報341.2元。快手（1024）飆8.7%，報302.6元。

佐丹奴國際 （0709） 績後一度升近6%，高見1.64元，現報1.61元，仍升5.2%。

中芯國際 （0981） 曾抽升逾12%，高見27.25元。現報26.45元，升9.1%；中、美的半導體行業協會宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」。

【12:10】快手升8.8%

港股造好，恒生指數半日升463點或1.6%，報29371點。恒生科指升4.5%，報8582點。國企指數報11337點，升277點或2.5%。半日大市成交額1,093億元。

科技股發力，美團 （3690）半日飆升8.3%，中午收報343.4元；快手（1024）漲8.8%，收報302.8元；騰訊（0700）升3.3%，收報680元；京東（9618）績前升近半成，收報358元；小米（1810） 倒升3%，收報22.45元。

石藥集團（1093）半日揚9.1%，中午收報9.5元，成交額16.4億元，暫為表現最好的藍籌。

蒙牛乳業（2319）半日升5.6%，收報43.3元；其他乳業股，現代牧業（1117）漲5.6%，收報2.27元；澳優（1717）升4.5%，收報12.64元。

港交所（0388）中午收報460.4元，半日漲3.5%；友邦（1299）跌0.2%，收報100.2元；滙豐（0005）微升0.6%，收報46.85元；恒生（0011）收報151.5元，升0.3%。

【11:50】美團飆升逾8%

績前股京東（9618）最新報358.6元，飆逾半成。港鐵（0066）則跌1.4%，報48.3元。

美團 （3690）最新報342.6元，升8.1%。有報道指，美團去年底將閃購事業部拆分為閃購、醫藥和團好貨三個獨立業務部門。

【11:47】李寧飆近8%

恒指最新報29377點，升470點或1.6%。

李寧 （2331）飆近8%，高見46.3元。李寧創立的特殊目的收購公司（SPAC） Trinity Acquisition Corp在美國遞交IPO申請。

【11:41】滬深300指數企穩5100點

上證指數中午收報3417點，半日升59點或1.8%，成交額2,260億元人民幣；深證成份指收報13819點，升256點或1.9%，成交額2,673億元人民幣。兩市合共4,933億元人民幣。

滬深300指數中午收報5110點，半日升106點或2.1%；創業板收報2747點，升70點或2.6%。

【11:10】朝雲曾倒升3.8%

半新股朝雲（6601）曾一度倒彈3.8%，見8.29元，現造價8.17元，仍升2.3%。藍月亮（6339）漲4.7%，報13.84元；敏華（1999）升2.8%，報15.58元。

【11:00】美團彈逾7%

美團（3690）彈逾7%，報340.2元。騰訊（0700）升2.6%，報675.5元。

濠賭股向上，其中藍籌股銀娛 （0027） 一度升4.3%，高見76元，最新報74.65元，仍升2.4%。金沙 （1928） 升1.6%，報38.6元。

恒生指數最新報29332點，升424點或1.5%。

【10:35】長汽飆近5%

汽車股續造好，長汽（2333）升近5%，報22.5元；比亞廸（1211）揚3.8%，報192.8元；吉利（0175）升3.9%，報23.95元；華晨中國（1114）升1.4%，報7.28元；廣汽（2238）升2.2%，報7.41元；東風（0489）升2.6%，報7.58元。

【10:20】石藥飆逾9%

恒生指數曾一度升近500點，最高見29400點，最新升424點，報29331點。恒生科指最新升286點或3.5%，報8502點。

中銀香港（2388）創逾1年新高，見29元，最新報28.75元，升0.9%。恒生（0011）同樣創新高，見154元，最新報152.4元，仍升0.9%。滙豐（0005）彈0.9%，報47元。

藥明（2269）升3.8%，報91.2元；石藥（1093）飆逾9%，最高見9.67元，最新報9.54元。

【10:05】能源股普遍上揚

能源股信義光能（0968）飆近8%，報14.56元；福萊特玻璃（6865）揚5.1%，報23.9元；保利協鑫（3800）升4.4%，報2.38元，協鑫新能源（0451）升5.7%，報0.28元。

【10:01】恒生指數最新報29335點，升427點或1.5%。

【09:57】科指抽升3%

恒生指數最新報29222點，升314點或1.1%。科指報8468點，升252點或3.1%。

快手（1024）升9%，報303.2元。美團（3690）抽升4.4%，報331元。京東（9618）升逾4%，報355.6元。

【09:50】上證指數暫企穩3400點

內地股市造好，上證指數升45點或1.4%，報3403點；深證成份指數報13671點，升127點或1%；滬深300指數最新報5079點，升75點或1.5%。

【09:50】亞太區股市個別走勢

日經225指數最新升102點或0.37%，報29141。南韓首爾KOSPI指數升53點或1.85%，報3011。S&P/ASX200指數最新跌19點或0.23%，報6698點。

【09:40】京東放榜前飆近3%

恒生指數最新報29059點，升152點或0.5%，恒生科指報8329點，升112點或1.4%。

績前股京東（9618）升近3%，報351.4元；港鐵（0066）則跌0.3%，報48.85元。

油價造好，中海油（0833）升2%，報9.2元；中石油（0857）升2%，報3.02元。中石化（0386）升1.2%，報4.34元。

朝雲集團（6601）上市翌日股價插5%，報7.59元。

【09:20】恒生指數高開2點

恒生指數高開2點，報28909點。國指升39點，報11099點。騰訊（0700）平開報658.5元。美團（3690）跌0.6%，報315元。小米（1810）跌1.4%，報21.5元。比亞迪（1211）升1.2%，報188元。

港交所（0388）升0.4%，報446.6元。滙豐（0005）升0.5%，報46.8元。恒生（0011）升0.4%，報151.7元。