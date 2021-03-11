港股收復29000點　科指急彈4%　郭思治：初步最壞情況已過

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-11 11:41

周三美股個別發展，道指升超400點，但納指收跌。港股高開2點後，一度急升超過400點，高見29400點。恒生科技指數更反彈超4%。至於一年一度的全國兩會昨日下午閉幕，今日內地股市見明顯反彈，上證重上3400點以上，終止五日跌勢。

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，「初步最壞的情況已過」。早前大市急跌，恒指急瀉至28300點水平，但目前已經重上29300點，累計升幅達1,000點，並已經收復10天及50天平均線。

郭思治認為其中一個重拾升軌的因素，是需大市成交配合，例如高達2500億元以上。（資料圖片）

郭思治提兩大升市條件

郭思治認為大市尚未啟動重拾升勢，仍須觀乎兩大條件。首先，恒指需要上破20天線（即29760點左右），才算是完成中期調整。其次，是要成交量配合，若單日成交額能夠維持於2,500億至3,000億，便有力支持大市向上。

他補充指，兩會結束後，中國經濟前景樂觀，相信早前股票市場回落提供買入機會。早前在調整市之中，一些私募基金面對贖回被逼沽貨，但目前市況回穩，相信資金會重新進場。

獨立股評人聶振邦指，上證要確認重拾升軌，首要先企穩3400點以上收市。（中新社）

聶振邦：上證須企穩3400點

獨立股評人聶振邦指，港股大致跟隨A股表現，上證日前觸底反彈，對港股的參考性較高。事實上，上證自去年11月初一直企穩3300點水平之上，日前一度跌至3328點，逼近重要支持位。他認為，上證要確認重拾升軌，首要先企穩3400點以上收市。若A股持續橫行，恒指亦會處於整固狀態，指數介乎28500點至29500水平。

被問到今日恒指期貨一度由低水轉為高水，聶振邦認為主要是早前消息面相對悲觀，而恒生指數成份股卻未能反映，導致期貨出現低水。目前期貨與現貨之差距可謂回復正常，但聶振邦認為期貨尚未有任何啟示，但他相信未來北水重新流入科技股後，恒指現貨及期貨將雙雙向上。