華懋旗下如心酒店品牌升級　並改名為Nina Hospitality

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-11 15:55

華懋集團旗下如心酒店集團宣佈推出全新品牌升級，由過去的「L’hotel Group」更名為「Nina Hospitality」。Nina Hospitality 將於屬下的物業之中融入個人化的服務且待客友善的氛圍，以展現其承諾「時刻．優裕 點滴．豐饒」（Elevating the Everyday）。由心而發的服務遍佈 Nina Hospitality 如心酒店集團的酒店、服務式住宅及住宿項目。品牌同時推出眾多新體驗，包括為慶祝全新品牌升級而推出的「Hello Nina」住宿餐飲計劃，可親身與酒店大廚及咖啡調配師進行一對一的交流。

品牌的全新優越體驗#Ninalife以三大核心方向組成，包括待客如親（Generosity）、樂聚如常（Social）及閒適如家（Homelike Comfort），展現品牌對亞洲傳統殷勤款客之道的熱誠及付出，確保他們充分享受在酒店度過的每一刻，創造最難忘的回憶。

於荃灣西如心酒店舉行的傳媒發佈會上，Nina Hospitality 如心酒店集團公佈了全新品牌理念，以「時刻．優裕 點滴．豐饒」為核心，展示了品牌的新標誌、網站及制服。品牌的新標誌是英文字母「N」，採用了兩臂緊抱的設計，組成一個柔和及擁有流暢曲線的設計，既時尚又富現代感。Nina Hospitality 如心酒店集團旗下包括兩大酒店品牌「如心酒店」及「薈賢居」，連同其他項目均會逐漸換上嶄新品牌面貌。

全新的品牌定位展現了 Nina Hospitality 如心酒店集團的酒店業務擁有強大競爭力及增長，並將繼續擴展其業務，以優質的酒店設計及亞洲傳統殷勤款客之道，在酒店管理的專業領域上，發揮在本地及國際市場的影響力。