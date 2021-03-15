K11 MUSEA｜消毒機械人成抗疫新星　原來周身寶　新世界加購60部

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-15 09:04

早前，尖沙嘴K11 MUSEA內的餐廳「名潮食館」爆疫，接連出現多宗確診個案，幸好之後有消毒機械人抗疫救駕，幫手為商場消毒。這幾個消毒機械人不僅有消毒功能，外形亦十分可愛，引得不少行人注目觀看，終獲「重用」！

K11 MUSEA消毒機械人正在「工作」，絕不偷懶。（黃文琪攝）

消毒蒸汽噴灑範圍可達千呎

新世界發展（0017）宣布投資本港機械人初創公司Rice Robotics，共同研發本港首個多功能機械人，除了現時K11 MUSEA已購進的4部消毒機械人，亦會再向Rice Robotics訂購多60部。

Rice Robotics創辦人兼行政總裁李國康表示，該款消毒機械人每月租金介乎四至五位數每小時無間斷為K11商場噴灑通過安全測試的具有消毒功能的蒸汽，噴灑範圍達1,000呎。

他又指，除了消毒的Jasmine，Rice Robotics目前還有2款機械人，分別是送餐的Rice及巡邏的Portal。每款器械人周身是寶，均配備鏡頭及超聲波感應器，應用光學雷達等，有效即時定位及構建路線，避開障礙物。

K11商場工作人員為消毒機械人加入消毒液體。（黃文琪攝）

新世界協助將機械人產品推至東南亞

Rice Robotics小型機械人去年12月底入選新世界初創加速計劃Impact Kommons。新世界表示，Impact Kommons投資研發的機械人是本港首個集送餐、消毒、巡邏等多功能的港產機械人，外形可愛，更能夠跳舞及真人對答，將邀請公眾參與命名。

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛稱，機械人技術的應用對全球企業在「疫後新常態」的發展至關重要。K11 MUSEA應用Rice Robotics的消毒機械人，正展示香港機械人技術能如何為全球防疫抗疫出一分力。集團除了透過Impact Kommons培育本地具潛力的初創，更直接投資及提供應用場景，協助初創衝出香港、打入國際市場。

新世界發展開發創新平台助理總經理黃振南指出，將會協助Rice Robotics 將其產品進一步拓展海外，早前已進軍日本及泰國市場，未來將拓展韓國及東南亞市場，並與Rice Robotics 攜手展開一系列培訓計劃，提升本港高科技產業、培養本港科研人才。

Impact Kommons是本港首個以聯合國持續可發展目標為本的初創企業加速計劃，透過新世界營商經驗及亞太區網絡，扶持綠色科創企業，包括相關指導、業務整合等。據悉，今年入選的Impact Kommons的本地初創當中，有不少方案有助解決越趨嚴重的環保問題。例如恆木環保科技就將廢棄木板回收升級再造，並利用這些木板推出系統化圍板租賃服務，務求為這些廢棄木材帶來第二生命。另一間入選該計劃的初創V Cycle則聘用本地拾荒者收集膠樽並升級再造成環保手提袋，致力幫助他們改善生活。