財匯局報告︰本港審計市場高度集中　甲類會計師行市佔逾八成

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-11 22:18

財匯局發表首份就香港上市實體審計市場概況的政策及管治報告。此報告就香港上市實體審計市場的競爭情況提供深入見解，包括對市場規模和競爭結構、核數師向上市實體提供非審計服務的相對比重以及該等因素由2010年至2019年間的發展作出分析。

報告指出，上述10年間，審計市場持續發展，審計費用總和增長82.8%，複合年增長達6.9%；上市實體審計達共2,328家，增加67.9%，而經審計的上市實體總市值達37.38萬億元，上升85.2%。

為上市公司提供審計服務的會計師事務所，這10年期間，僅增加6間，至72家。財匯局明言，市場高度集中，在 2019 年（2010 年），甲類會計師事務所﹙為上市實體提供審計的數量逾100家﹚的審計費用共佔市場的 80.2％（77.2％）；其負責的上市實體審計數量佔 71.1％（64.2％），經審計的上市實體市值達90.1％（82.4％）。就 105 家市值超過 500 億元並聘用本地公眾利益實體核數師的上市實體，除了2 家外，均由 4 家甲類公眾利益實體核數師提供審計服務。其中，排名首位的本地核數師按其審計數量計，佔市場份額的 18.3％；按其市值計，佔市場份額的 50.9％；和按其審計費用計，佔市場份額的 32.0％。市場具有高度集中的特點。

財匯局主席黃天祐博士表示，作為有效的核數師監管機構，該局以維護財務匯報質素及保障公眾利益作為工作核心。除法定職能外，該局展開政策研究，以提升審計質素、審計獨立性及香港上市實體審計市場的健康發展。