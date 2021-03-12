十年美債息回升　騰訊友邦插水　恒指全日跌645點失二萬九

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-12 16:54

美國債息回穩，加上新申領失業救濟人數比預期減少，以及總統拜登提早簽署總值1.9萬億美元的新刺激法案。道指周四（11日）收市仍漲188點或0.58%，報32485。標指揚1.04%，收報3939點。納指收市升2.52%，報13398點。Tesla股價升4.7%，Netflix、Facebook、Alphabet都漲超過3%，蘋果升1.6%。

【16:10】友邦全日插逾5%

美國10年期債息突抽升至1.6厘水平，港股尾市愈跌愈急，恒生指數最低見28707點，最多瀉678點，全日跌645點或2.2%，收報28739點；恒生科技指數尾段也急跌，全日跌183點或2.1%，收報8456點；國企指數收報11172點，跌167點或1.5%。全日大市成交額2,254.76億元。

騰訊（0700）傳將面臨監管機構對其金融科技、交易整改，收市前急插累市跌137點，全日插4.4%，收報650.5元，成交額174.1億元。美團（3690）收報333元，挫3.4%；快手（1024）跌1.2%，收報304元；阿里巴巴（9988）跌0.7%，收報226元；京東（9618）瀉4.8%，收報343.4元。

友邦（1299）全日插5.3%，收報96元，累市跌161點，為藍籌表現最差。中移動（0941）跌2.5%，收報52元；平保（2318）跌2%，收報97.1元；港交所（0388）跌1.7%，收報453.6元。

恒指公司季檢收市後生效，藍籌新貴個別走，阿里健康（0241）全日跌1.9%，收報23.9元，龍湖集團（0960）跌0.41%，收報49.15元，海底撈（6862）挫0.41%，收報49.15元。

國指新貴，碧桂園服務（6098）收報61.05元，全日升1.1%；農夫山泉（9633）則跌1.6%，收報43.3元。

【15:40】科指失守8500關

科指跌1.7%，報8496點，失守8500關。

騰訊（0700）倒跌逾3%，新報657.5元。京東（9618）挫5.8%，報340元；美團（3690）跌2.8%，報335元；阿里（9988 )微跌0.3%，報227元。

【15:29】恒生指數插逾500點

美國10年期債息回升，亞市盤中再度抽高至1.6厘水平，拖累港股表現。恒生指數插逾500點，最新報28868點。

美股同樣應聲下跌，納指期貨一度急挫1%。

【15:25】恒生指數插逾400點

恒生指數插逾400點，最新報29039點；恒生科指升30點或0.4%，報8609點。

藍籌金融股拖低大市，友邦（1299）挫5%；滙控（0005）跌2.1%；平保（2318）跌1.9%。

小米（1810）升5.5%，續為表現最好藍籌。

【15:21】恒指跌逾300點

恒生指數跌幅擴大至346點，最新報29039點；恒生科指升30點或0.4%，報8609點。

【14:20】港股跌幅擴至200點以上

恒指最新跌約250點，下試29100點關口。成份股之中，友邦（1299）及港鐵（0066）派成績表均表現欠佳，雙雙跌超4%。小米（1810）繼續跑贏，升逾7%，企穩23元以上水平。

恒生科技指數升幅收窄，最新報8670點，升0.3%。

【13:30】小米午後升7.6%

恒生指數午後跌幅擴大至149點，最新報29236點；恒生科指升57點或0.7%，報8697點。

小米（1810）午後升7.6%，報23.5元；騰訊（0700）升0.4%，報683.5元；美團（3690）則跌1%，報341.2元；快手（1024）報315元，升2.3%；阿里巴巴（9988）升1.4%，報230.8元。

中移動（0941）跌1.6%，報52.5元。

友邦（1299）仍跌4.1%，報97.25元；滙豐（0005）跌1.6%，報46.15元。

【12:10】融創中國飆逾1成

港股高開後回吐，恒生指數低見29173點，中午收報29311點，半日跌73點。恒生科指升116點或1.4%，報8756點；恒生國企指數升76點或0.7%，收報11416點。半日大市成交額1,132.5億元。

小米 （1810）半日升8.5%，中午收報23.7元，為表現最好藍籌；快手（1024） 逆市再升3.5%，收報318.6元；京東 （9618） 績後跌近半成，收報343.2元；友邦（1299）績後跌近4%；港鐵 （0066） 跌3.7%，收報46.95元。

中國宏橋 （1378）一度抽升14.4%，高見12.72元，中午收報12.5元，飆12.4%，成交額8.1億元。

內銀股招行（3968）半日升2.3%，中午收報62.4元；民生銀行（1988）升0.4%，收報4.79元；工行（1398）跌0.4％，收報5.54元。

內房股跑贏大市，碧桂園（2007）半日升3.7%，收報9.56元；融創中國（1918）飆逾一成，收報33.45元；華潤置地（1109）升2.8%，收報36.6元。

【11:40】滬深兩市反覆向上

內地股市半日反覆向上。上證指數收報3449點，升13點或0.38%，成交額2,366億元人民幣。深證成指高開高走，收報13885點，升19點或0.14%，成交額2,713億元，兩市合共成交額5,079億元。

滬深300指數半日升11點或0.23%；收報5139點；創板指收報2758點，升11點或0.43%

【11:25】恒生指數跌幅收窄

恒生指數跌幅收窄，最新跌70點或0.24%，報29315點；科指轉升82點或1%，報8722點，大市成交額達1,031億元。

美團（3690）跌幅收窄，現跌0.9%，報341.6元；快手（1024）升2.2%，報314.6元；騰訊（0700）微升0.6%，報684.5元；阿里巴巴（9988）升1.9%，報231.8元；小米（1810）飆8.3%，報23.65元，成交額85.7億元，暫為表現最好的藍籌。

【10:32】融創中國去年多賺37% 股價飆逾9%

內房股造好，融創中國（1918）去年多賺37%，股價一度飆逾9%，見33元；現造價報32.65元，升近8%。綠城中國（3900）揚3.3%，報10.66元；華潤置地（1109）升2.3%，報36.4元；旭輝（0884）升2.1%，報7.3元；合景泰富（1813）升2.6%，報12元。

【10:32】恒生指數跌157點

恒生指數最新跌157點或0.54%，報29228點；科指跌3點或0.04%，報8636點。

比特幣今早曾升穿58000美元水平，火幣科技 （1611）漲2.5%；歐科雲鏈 （1499）升近3%；美圖 （01357） 升1.5%；雄岸科技 （01647）則跌1%。

【10:15】金融股普遍向下

友邦（1299）業績後跌近3%，報98.45元，再次失「紅底股」。其他金融股，中銀香港（2388）跌1.1%，報28元；滙豐（0005）跌1.8%，報46.05元。

【10:10】恒生指數跌逾100點

恒生指數跌幅擴至逾百點，最新報29267點，跌117點或0.4%；科指倒跌15點或0.2%，報8624點。

【10:07】京東放榜後跌近5%

京東 （9618） 放榜後今早低開低走，股價最新跌近5%，報342.8元。阿里（9988）升2%；美團（3690）則跌2.7%，騰訊（0700）升0.3％，小米（1810）升7.3%，報23.45元。

港鐵（0066）同樣績後插逾3%，報47.25元。

【09:55】小米升逾8%

恒生指數最新報29354點，跌31點或0.11%；科指則升53點或0.6%，報8693點。成交額466.09億元。

日前公布折讓近11%配股的中國宏橋 （1378），一度飆逾9%，見12.16元，現造價12.06元，仍升8.5%。

阿里（9988）升2.2%；美團（3690）則倒跌1.4%，小米（1810）升逾8%。

【09:47】港股高開倒跌，最新跌約10點。科指升1%，報8729點。

【09:20】美團升3%帶動大市高開

恒生指數高開164點，開報19550點。國指升135點，報11475點。騰訊（0700）升2%，開報694元。美團（3690）升3%，報355元。京東（9618）跌2%，報353.6元。

小米（1810）擬啟動最多100億元回購，今早高開4.8%，報22.9元。

金融股偏軟，工行（1398）及中行（3988）跌近0.4%。中銀香港（2388）及滙豐（0005）跌逾1%。