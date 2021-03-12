小米逆市飆逾7%　阿里漲逾2%　恒指跌幅擴大至逾百點｜持續更新

美國債息回穩，加上新申領失業救濟人數比預期減少，以及總統拜登提早簽署總值1.9萬億美元的新刺激法案。道指周四（11日）收市仍漲188點或0.58%，報32485。標指揚1.04%，收報3939點。納指收市升2.52%，報13398點。Tesla股價升4.7%，Netflix、Facebook、Alphabet都漲超過3%，蘋果升1.6%。
【10:32】融創中國去年多賺37% 股價飆逾9%
內房股造好，融創中國（1918）去年多賺37%，股價一度飆逾9%，見33元；現造價報32.65元，升近8%。綠城中國（3900）揚3.3%，報10.66元；華潤置地（1109）升2.3%，報36.4元；旭輝（0884）升2.1%，報7.3元；合景泰富（1813）升2.6%，報12元。
【10:32】恒生指數跌157點
恒生指數最新跌157點或0.54%，報29228點；科指跌3點或0.04%，報8636點。
比特幣今早曾升穿58000美元水平，火幣科技 （1611）漲2.5%；歐科雲鏈 （1499）升近3%；美圖 （01357） 升1.5%；雄岸科技 （01647）則跌1%。
【10:15】金融股普遍向下
友邦（1299）業績後跌近3%，報98.45元，再次失「紅底股」。其他金融股，中銀香港（2388）跌1.1%，報28元；滙豐（0005）跌1.8%，報46.05元。
【10:10】恒生指數跌逾100點
恒生指數跌幅擴至逾百點，最新報29267點，跌117點或0.4%；科指倒跌15點或0.2%，報8624點。
【10:07】京東放榜後跌近5%
京東 （9618） 放榜後今早低開低走，股價最新跌近5%，報342.8元。阿里（9988）升2%；美團（3690）則跌2.7%，騰訊（0700）升0.3％，小米（1810）升7.3%，報23.45元。
港鐵（0066）同樣績後插逾3%，報47.25元。
【09:55】小米升逾8%
恒生指數最新報29354點，跌31點或0.11%；科指則升53點或0.6%，報8693點。成交額466.09億元。
日前公布折讓近11%配股的中國宏橋 （1378），一度飆逾9%，見12.16元，現造價12.06元，仍升8.5%。
阿里（9988）升2.2%；美團（3690）則倒跌1.4%，小米（1810）升逾8%。
【09:47】港股高開倒跌，最新跌約10點。科指升1%，報8729點。
【09:20】美團升3%帶動大市高開
恒生指數高開164點，開報19550點。國指升135點，報11475點。騰訊（0700）升2%，開報694元。美團（3690）升3%，報355元。京東（9618）跌2%，報353.6元。
小米（1810）擬啟動最多100億元回購，今早高開4.8%，報22.9元。
金融股偏軟，工行（1398）及中行（3988）跌近0.4%。中銀香港（2388）及滙豐（0005）跌逾1%。