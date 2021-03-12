阿里剝離非電商業務恐受創　專家：重倉可減磅　短期呢個區間上落

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-12 13:08

市傳阿里巴巴涉違《反壟斷》遭破紀錄罰款，阿里巴巴（9988）今早股價最多升近3%，高見234.4元，中午收報232元。美股方面，周四阿里巴巴（BABA）美股升2.8%，報240.8美元，盤後續升0.3%。

據《華爾街日報》引述消息人士報道，內地反壟斷監管部門現正考慮對阿里巴巴處以創紀錄罰款，金額恐超過美企高通於2015年因為反競爭而行為支付的9.75億美元（約76億港元），成為內地企業有史以來的最高罰款。

報道指，阿里巴巴亦須停止其壟斷行為。與此同時，內地監管部門正考慮是否要求阿里巴巴剝離一些與主要網上零售業務無關的資產，一旦有了方案，仍需政府高層領導審批。

據報中央希望阿里與馬雲撇清關係。（資料圖片）

傳中央冀阿里與馬雲撇清關係

報道續指，熟悉北京想法的官員稱，只要阿里巴巴與其創辦人馬雲撇清關係，更緊密地站在中國共產黨一方，監管機構不想推倒這間受內地家庭及全球投資者歡迎的科技企業。

消息人士指，部分阿里巴巴高層表示，在監管變數打擊公司、員工士氣低落的情況下，就算天價罰款也能讓他們暫時鬆一口氣。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，若阿里巴巴剝離其非電商業務，恐受重創。(資料圖片)

罰款影響有限 剝離業務恐受創

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，內地近年來對壟斷行為監管力度加強，尤其是金融方面，阿里巴巴旗下螞蟻集團金融業務比重較大，罰款巨額就如祭旗。倘若僅是罰款，對於阿里巴巴反而是利好消息，支付罰款有如花錢解決問題。不過，若是剝離其非電商業務，對於阿里巴巴恐受重創。

資料顯示，阿里巴巴主要品牌業務有13個，當中非電商業務包括釘釘、阿里雲、菜鳥網絡、YouKu等，或佔阿里巴巴三分之一的品牌業務。

此前，阿里巴巴公布上季度業績，純利為794.27億元﹙人民幣，下同﹚，按年升52%。集團收入2,210.84億元人民幣，按年增長37%，主要由中國零售商業業務的穩健收入增長及雲計算業務的強勁收入增長所驅動。

伍禮賢續稱，由於罰款方案尚未定下，不確定性增多，市場或保持觀望狀態，港股價格亦受其美股表現，隔夜阿里巴巴美股表現較好，港股方面阿里巴巴今早略有升幅。

伍禮賢建議投資者不必孖展認購百度。（資料圖片）

伍禮賢：無貨者可嘗試建倉

他預期，短期內股價或在200至250港元之間徘徊，由於阿里巴巴市盈率為30倍，業務增長穩健，持倉比重較大的投資者可選擇「減磅」，「冇貨」在手的投資者可試買入。

他又指，相比之下，不涉及金融業務的百度雖被罰款，卻無後患。對於百度在港二次上市，長遠看好百度港股表現，不過，由於百度擬公開發售價最高不超295港元/股，全球發售9500萬股，或有溢價之嫌，且發售股份不多，投資者不宜用孖展抽股，或等待新股熱潮過後，再入手亦不遲。