美債息逼近1.6厘拒回落　累港股挫近700點「彈完散」│巨子股評

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-12 17:05

環球股市「冰火兩重天」，港股今高開後反彈乏力，午後更掉頭下挫，愈跌愈急，最多瀉近700點，再失二萬九大關。不過歐美股市卻見另一番風景，隔晚美股道指連升五日創新高；歐洲股市亦表現強勢，法國股市重返疫情前水平，德國股市處於強勢創歷史新高。

港匯午後再度走弱穿7.75

觀察中美及歐洲央行的貨幣政策走向，現時中國表明今年貨幣政策不「急轉彎」，加上美債息最新再度攀升，逼近1.6厘，雙重夾撃下令估值天價的科技股率先回挫，重磅股騰訊﹙0700﹚收市急挫逾4%，恒指連續三日的反彈趨勢告吹。

歐美貨幣政策寬鬆，而中國政策穩字行先，投資者傾向泊入資金寬鬆的歐美市場。從港匯午後再度走弱，跌穿7.75水平，最新跌逾20點子報7.7620，令港股反彈舉步維艱。

歐央行表明下個季度將顯著加快購買PEPP的速度，回應投行人士認為首季買債計劃「不夠快」

歐央行加快買債 回應債息上揚疑慮

昨晚歐洲央行宣布資產購買計劃，將繼續以每月200億歐元的速度進行，並維持緊急抗疫購債計劃（PEPP）規模保持在1.85萬億歐元。針對投行人士認為今年首季央行買債計劃「不夠快」，歐央行表明下個季度將顯著加快購買PEPP的速度。

言論一出，投資者認為是回應了近期債息上漲的問題，歐洲債市即時有反應。昨晚歐元區指標德國10年期公債收益率一度跌至負0.37%，是2月18日以來最低的。一向被視為歐央行買債最大得益者的意大利債市，10年期公債收益率一度下跌約10個基點，至0.57%。債息回落，反映融資成本的下跌，寬鬆的貨幣環境通常對股市有利。

美拍債反應好壞參半 債息拒絕回落

至於美國方面，近日美債息急升被視為拖累股市向下的元兇。投資者關注美國財政部昨晚拍賣240億美元30年期長債的表現，視為對債息走向有啟示作用。

德意志銀行將今年底十年期美國公債收益率的預測提高至2.25%，反映通脹壓力有機會加大。（Getty）

不過最終結果只算是好壞參半。雖然美財政部標售的投標倍數為2.28，略高於2月份的2.18，表示債市投資者願意購入國債；不過，得標利率為2.295%，較標售截止時的二級市場的收益率水平高出約0.5%，反映買家要求國債收益率提高，才願意認購。

最新三十年期美債利率企穩2.305厘，十年期債息在拍債結果出爐後，一度跌至1.475厘，其後再度反彈上1.5厘水平，最新更升至近1.6厘，拒絕回落。

德意志銀行將今年底十年期美國公債收益率的預測提高至2.25%，反映通脹壓力有機會加大。由於十年期美債視為無風險利率，現時水平仍然是高於標普500指數的股息收益率(約為1.48厘)，債息高於股票股息率，會削弱了股份吸引力，引導資金回歸傳統的固定收益資產。

總理李克強表明今年宏觀政策「沒有必要急轉彎」

中國今年不「急轉彎」

回看內地的貨幣政策，昨晚總理李克強在記者會上，表明宏觀政策方面，今年「沒有必要急轉彎」，原因是去年面對疫情「沒有搞量化寬鬆」，重申保持政策連續性、可持續性，保持經濟運行在合理區間。中國貨幣政策講究精準定位，展望今年，將繼續對房地產市場會限制融資規模；對基建投資項目會投放更大金額融資。

綜合以上可以看到全球三大央行的貨幣政策差異，歐美寬鬆政策未改；中國以穩為主，本港股市作為環球資金可自由進出的市場，未來仍將是受到多國資金寬鬆政策主導的資金市。考慮到美國債息仍是市場焦點，最新美十年債息升至近1.6厘，拒絕回落。債息一日未回落，港股反彈幅度將有氣無力。