陳茂波：不會通過發債應付開支　明白市民不滿退稅減少但已盡力

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-12 18:04

香港財政司司長陳茂波表示，目前經濟環境下，政府已分配資源推出多項紓困措施，亦盡力不削減重要民生項目的開支，他明白部分人因為退稅額減少而不滿，但在目前限制下，他稱自己「已經盡力了」。又重申，政府不會通過發債的方式增加收入。

陳茂波出席香港總商會一個網上研討會時，被問到除了開徵新稅項外，會否考慮通過發債的方式，以增加收入。他表示，政府雖然有發行綠色債券，但目的不是用作應付開支，而當局需要維持財政紀律及按基本法去控制開支。

他承認，在目前低息環境下，港府好容易通過發債取得資金，不過擔心一旦通過發債填補財政赤字，會被外界視為放棄應有的財政紀律，動搖外界信心。

至於會否開徵新稅項，如商品及服務稅（GST）等，以減少對土地收入的依賴。他表示，政府沒有高地價政策，土地收入受經濟及地皮位置影響，過去土地供應少令地價高企；又指新稅項要考慮香港的競爭力，目前非一個好時機推出新稅項，若政府計劃開徵新稅種，會先向社會公布並進行辯論。

陳茂波表示，香港不會通過發債的方式增加收入。（資料圖片）

金融機構離港潮 陳茂波：政府會做好宣傳

近期有不少金融機構宣布，有意或已經將總部搬離香港。陳茂波指，過去兩年社會事件影響，香港形象轉差，政府會做好宣傳工作，強調香港在一國兩制下所發揮的工作，又舉例稱，過去兩年本港銀行存款持續增加，亦有9,000多間中資、外資機構在港營業，2018年的上市制度改革，亦吸引多間科技及未有盈利的生物科技企業來港新股或第二上市，政府會好工作，繼續成為中國與國際社會之間的主要通道。

疫情影響下，商界希望盡快通關，香港會否加入內地與澳門之間的「疫苗護照」（Health Passport Scheme）。陳茂波未有正面回應，只表示政府首要工作是控制疫情，以達至零感染。