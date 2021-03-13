美股｜道指再破頂　美十年債息升穿1.64%　騰訊ADR 跌7.52%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-13 07:23

10年期美國國債的收益率本港時間今凌晨上升至1.647％，突破一年高位。 美股三大指數表現分歧。道瓊斯工業指數表現强勁創收市新高，而納指跌，科技股整體表現乏力，中概股更顯疲弱， 傳將受到中央整治的騰訊ADR 跌7.52%， 正在本港招股準備二次上市的百度跌2.98%。

美股收市，藍籌股道指升293點或0.9%，報32778.64點，再創收市新高。標普500指數報3943.34，上漲了4點，或0.1％。納斯達克綜合指數收市報13319.8，跌78.8點，或0.59％。納指成分股表現最差的是中國電商平台京東，收市股價跌6.65%。

在美國總統喬·拜登（Joe Biden）簽署刺激方案並將其宣佈為法律並宣布將指示各州在5月1日之前為所有成年人提供冠狀病毒疫苗注射後，10年期美國國債的收益率周五一度上升至1.647％，突破一年高位； 30年期美國國債的收益率上升至2.398％。

憧憬經濟復蘇，道瓊斯工業指數表現强勁。成分股波音（BA）升6.8%股價創52周新高，開拓重工 (CAT.) 更升穿歷史高位。金融股變現也不俗，高盛（GS）股價漲1.9％，摩根大通（JPMorgan）上漲了1.19％。

而科技股整體表現乏力，科技和通訊服務是標普500指數11個板塊中跌幅最大的兩個板塊。納斯達克綜合指數盤中曾下跌0.9％，特斯拉（TSLA）曾下跌超過3％，Netflix（NFLX）和Facebook（FB）曾跌2％，而Apple（APLE，Amazon和Microsoft都跌至少1％。