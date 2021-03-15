滬港通今起納入20隻港股　藍月亮、泡泡瑪特、九毛九有份｜附名單

撰文：翟梓謙
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上海證券交易所上周五（12日）公布，將調整滬港通旗下港股通股票名單，將納入20隻股份，同時剔出15隻股份，變動將於今日（15日）生效。
多隻熱門股份獲納入名單之內，其中包括泡泡瑪特（9992）、九毛九（9922）、藍月亮（6993）等明星消費股；另外多家物管股亦上榜，包括恒大物業（6666）、雅生活（3319）、永升生活服務（1995）、融創服務（1516）、華潤萬象生活 （1209）、世茂服務（0873）。
微盟、信義能源上榜
至於生物科技股，則有遠大醫藥 （0512）、愛康醫療（1789）、雲頂新耀（1952）、先聲藥業（2096）、海吉亞醫療（6078）。
另外，華寶國際（0336）、美東汽車（1268）、雅迪控股（1585）、ESR（1821）、微盟集團（2013）、信義能源（3868）同樣獲納入滬港通名單。
多隻本地股被剔出
至於被剔出港股通，包括鷹君 （00041）、保利置業（0119）、第一太平（0142）、瑞安房地產（0272）、大家樂（0341）、四環醫藥 （0460）、聯合能源（0467）、中國東方集團（0581）、六福（0590）、北京首都機場 （0694）、利福國際（1212）、中國忠旺（1333）、國泰君安（1788）、北京汽車（1958）、渤海銀行（9668）。