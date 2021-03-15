國際區塊鏈專利統計：螞蟻、平安、騰訊分列申請數前三名

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-15 14:32

《TechWeb》周一（15日）消息，日前國際權威知識產權雜誌IAM發表文章，對中國企業的區塊鏈專利相關質量指標進行了全盤分析，並強調了中國企業在區塊鏈專利申請中的主導地位。

文章引用國際權威數據庫德温特世界專利索引（簡稱：DWPI）區塊鏈專利「平均實力指數」。指數顯示，螞蟻集團在授權專利、覆蓋率和引用率方面表現突出，總得分最高。IBM、騰訊分列二、三位。百度雖然專利的規模小，但是綜合指數較高，排名第四。

據瞭解，該指數綜合了專利授權率、引用率、覆蓋廣度、剩餘期限等指標，更能反映出企業專利的平均質量。

根據德温特數據，截至2020年，區塊鏈領域共9,415個專利家族，分布廣泛。其中，排名前十的中國公司合計提交了3,066個「專利族」，約佔全球總數的近三分之一。螞蟻集團以2,298個專利族數維持第一，平安集團在經歷去年的數量激增後，成為全球第二大區塊鏈專利申報人，騰訊位列第三位。

值得注意的是，在德温特專利家族數前十排名中，有九家是中國公司。既有螞蟻、騰訊、百度這樣的科技巨頭，中國聯通和國家電網等大型國有企業，也有如北京瑞策科技、杭州複雜美等新興科技公司，反映了中國企業在區塊鏈技術研發和專利上的投入熱情。

IAM指出，首先，專利申請很容易提出，特別是如果有補貼和其它激勵措施，但是隻有一小部分可以被最終授權；其次，列表中大多數中國公司在平均申請廣度上的得分約為1，這是一個專利家族數覆蓋多少司法管轄區的指標，專利申請的國家越多，該權利擁有的法律保護範圍和國際潛力就越大。