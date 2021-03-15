中銀香港創新先驅大賽　共有12隊大專生及初創公司隊伍入圍

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-15 15:17

中國香港（2388）主辦、金管局及數碼港建立的「腦力編程加速器」平台、華為技術有限 公司及中國移動香港有限公司共同協辦的「中銀香港創新先驅大賽 2020-21」（BOCHK Challenge 2020-21）日前在數碼港專為金融科技初創而設的共享工作間 Smart-Space FinTech 圓滿舉行。是次比賽旨在激發年輕人的創新思維，鼓勵他們運用人工智慧、物 聯網、雲計算及5G等創新金融科技，探索突破傳統行業框架並更切合客戶痛點之新商 業模式，令客戶享受到前所未有的銀行新體驗。

「中銀香港創新先驅大賽 2020-21」以「敢為人先 驅動未來」為主旨，設有四大比賽主題，包括：5G技術、人工智慧、物聯網及雲計算。參賽者須根據主題，結合金融科 技資料庫為現有銀行業務痛點提出創新性的解決方案。最後，由四位大學生組成的參賽隊伍 Autovators，運用物聯網及其他創新金融科技技術改善現有服務流程，提升營運效率及客戶體驗，從12隊入圍隊伍中脫穎而出奪得「傑出表現至尊大獎」。

中銀香港資訊科技部總經理鄭松岩表示﹕「以科技為引領，運用金融科技提升 銀行業務客戶體驗是大勢所趨。我們很高興在今次大賽中見到愈來愈多有創新意念的年 輕人有志於投身金融科技領域，為銀行數字化轉型注入新的靈感。未來，中銀香港將繼 續凝聚多方資源，支持金融科技行業的創新和發展。」

數碼港行政總裁任景信表示：「數碼港作為本港最大的金融科技社群，一直致 力培育人才，並提供有利環境，促進金融科技發展，推動金融業數碼轉型。今次比賽吸 引了不少年青人參與，我們感到十分鼓舞，期望他們未來能夠投身金融科技界，憑藉他 們的創意和熱誠，為香港繼續成為領先的國際金融中心作出貢獻。」

大賽共吸引94隊大專生及初創公司隊伍參賽，12隊入圍隊伍通過一系列主題講座及創意工作坊，在中銀香港導師及協辦機構專家提供有關業務創新技巧、金融科技應用、 技術、演説技能等多方面指導下，不斷提升商業方案的創新性、市場價值、用戶體驗及 可行性。最終共有7隊獲得獎項，獎金總額合共約27.5萬元。