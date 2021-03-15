深交所調整港股通股票名單　增恒大物業等29隻港股 ｜附名單

深圳證券交易所今日（15日）公布，將調整深交所旗下港股通股票名單，共納入29隻、剔出13隻港股。
因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整，根據《深圳証券交易所深港通業務實施辦法》有關的規定，港股通股票名單有所調整，將融創服務（1516）、恒大物業（6666）、藍月亮集團（6993）、泡泡瑪特（9992）等股票調入港股通股票名單，即日起生效。
新增恒大物業、泡泡瑪特
當中物管股方面，包括世茂服務 （0873） 、華潤萬象生活 （1209） 、融創服務 （1516） 、新悅城服務 （1755） 、合景悠活 （3913） 、恒大物業 （6666） 。
生物科技股納入長江生物科技 （0775） 、加科思－B （1167） 、歐康維視生物－B （1477） 、雲頂新耀－B （1952） 、先聲醫藥 （2096） 、藥明巨諾－B （2126） 、和鉑醫藥－B （2142） 、德琪醫藥－B （6996） 、嘉和生物－B （6998） 、榮昌生物－B （9995） 。
另外，教育股則有思考樂教育 （1769） 、華夏視聽教育 （1981） 。
其他股票方面，ESR （1821） 、復星旅遊文化 （1992） 、藍月亮 （6993） 、祥生控股集團 （2599） 、久泰邦達能源 （2798） 、同道獵聘 （6100） 、樂享互動 （6988） 、卓越商企服務 （6989） 、金科服務 （9666） 、泡泡瑪特 （9992） 、金耀控股 （9993） 。
剔出13隻港股
剔出的股份遠東發展 （0035） 、鷹君 （0041） 、首控集團 （1269） 、民生教育 （01569） 、IMAX CHINA （01970） 、中國飛機租賃 （1848） 、COSMOPOL INT'L（0120）、聯合能源集團（0467）、卡森國際（0496）等合共13隻港股。