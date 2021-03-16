B站上市｜增值服務收入Q4首超遊戲　攻「Z+世代」中國泛視頻市場

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-16 17:46

「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）通過港交所上市聆訊，預計最快本周招股，據報擬集資30億美元（約232.5億港元）。35歲以下用戶（Z+世代）佔比超過86%，抓住中國年輕用戶群的B站，有望踏上中國泛視頻市場的增長浪潮。

增值服務及直播收入Q4首超遊戲

B站雖然是影片平台，但常被指出主要收入來源來自遊戲。據最新的第四季業績，增值服務及直播業務終於超越遊戲業務，首次成為B站最大收入貢獻。

B站第四季收入按年增長91.3%至38.4億元（人民幣‧下同）。其中，遊戲業務收入增長29.6%至11.3億元，增值服務及直播業務收入則增長118.5%至12.5億元，廣告業務收入更增長149.5%至7.2億元，電商收入亦增168.5%至7.4億元。

2020年全年看，遊戲業務則仍佔40%，增值服務佔比32％，廣告和電商分別佔15.4%及12.6%。

管理層：2023年前MAU倍增至4億

截至12月底，B站月活躍用戶（MAU）創新高達2.02億，按年增長55%，35歲及以下的用戶佔比超過86%。據管理層早前業績會指引，指有信心提前完成2021年MAU達2.2億的目標，並提出2023年MAU有望達到4億。

B站於3月16日正式在港交所上載招股文件。（資料圖片）

中國泛視頻市場潛力巨大

抓住「Z世代」用戶群的B站，未來可望「食正」中國泛視頻市場的巨大上升潛力，據招股書指，5G和視頻製作技術的進步，有望徹底改變人們製作和消費內容的方式，釋放泛視頻巿場的巨大增長潛力。

此外，中國消費者對視頻內容的消費能力和需求不斷上升，預期在2019年至2025年間，中國泛視頻巿場的人均產值將翻1倍以上，加上視頻內容創作者不斷增加，和內容主題多樣化，都是泛視頻市場增長的主要驅動因素。

溫傑：慎防招股期間市況突變

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，除業績增長動力外，還有幾點要留意，一是B站與百度（9888，BIDU）同樣已在美股上市，看好前景可在美股提前部署，「在美股可以一股一股買，或者知邊個價啱先買」；二是近期市況不明朗，招股期間如市況有突變，「（在美股買）唔對路都可隨時沽出」；三是B站與百度招股撞期；四是B站於美股每股約111.65美元，折合相當於865.28港元，無拆細下更降低認購港股的意願。