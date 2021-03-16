恒指企穩29000點　小米全日領跑飆8%　友邦墊底跌逾2%

撰文： 翟梓謙 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-16 16:23

周一美股三大指數高收，其中道指錄得7連升，連續4個交易日創歷史新高，累漲逾2000點。至於美國10年期國債孳息率稍見回落，於1.6厘水平上落，納斯達克指數亦短暫擺脫債息陰霾，反彈逾1%，重上多條主要平均線之上。

【16:10】久久王首掛全日跌26.7%

恒生指數收市報點，全日升193點或0.67%，收報29027點；恒生科指收報8530點，升266點或3.2%；國企指數升185點，收報11329點；大市成交額1,545.85億元。

小米（1810）連升4日，收市報26.3元，全日飆8%，成交額97.1億元，為表現最好的藍籌股。騰訊（0700）微升0.4%，收報630.5元；美團（3690）升4%，收報329.8元；快手（1024）漲4.6%，收報302.8元；阿里巴巴（9988）無升跌，收報221.4元。

創科實業（0669）創新高，見135.3元，全日升5.2%，收市報135元；藥明生物（2269）揚5.5%，收報91.25元；石藥（1093）升半成，收報9.92元。

金融股受壓，友邦（1299）全日挫2.5%，收報97.5元；滙豐（0005）跌1.5%，收報45.8元；恒生銀行（0011）無升跌，收報152元；建行（0939）跌0.5%，收報6.58元。

三大中資電訊股，計劃「回A」的中移動 （0941） 全日升2%，報53.05元；中電信（0728）升0.4%，收報2.65元；中國聯通（0762）收報4.64元，全日無升跌。

久久王（1927）首掛，招股價0.75元，收0.55元，全日跌26.7%。

【15:10】滬深300指數介企穩5000關

內地股市高收，上證指數收市報3446點，升26點或0.8%；深證成份指數收報13642點，升122點或0.9%；兩市成交額合共7,588代元人民幣。

滬深300指數收市報5079點，升0.87%；創業板指數收報2672點，升1.1%。

【14:53】久久王首掛插24%

恒生指數最新報29002點，升168點或0.6%；科指報8506點，升241點或2.9%。大市成交額1,220.11億元。

騰訊（0700）曾轉跌至625元，現微升0.5%，報631元；阿里巴巴（9988）則微跌0.1%，報221.2元；美團（3690）升2.9%，報326.4元；快手（1024）升4.1%，報301.4元；小米（1810）升超7%，報26.2元。

久久王（1927）首掛，招股價0.75元，現報0.57元，仍跌24%。

【13:32】 恒生指數午後升176點

恒生指數午後升176點或0.6%，報29010點；科指報8485點，升220點或2.7%。

小米（1810）午後續飆升逾8%，報26.3元；藥明（2269）升4.8%，報90.65元。石藥集團（1093）升5.6%，報9.97元。

中移動（0941）據報計劃「回A」，股價升2.9%，報53.55元。

【12:10】 久久王跌逾兩成半

恒生指數半日升179點或0.62%，報29012點。恒生科指升227點或2.8%，報8492點。大市成交額828.79億元。

ATMX股向上，騰訊（0700）半日微升0.3%，中午收報630元；阿里巴巴（9988）僅升0.01%，收報221.6元；美團（3690）升2.8%，收報326元；小米 （1810） 升6.4%，收報25.9元。

三大中資電訊股，中移動 （0941） 升3.4%，報53.8元；中電信（0728）無升跌，收報2.64元；中國聯通（0762）收報4.65元，升0.2%。

保利協鑫 （3800） 半日升近7%，收報2.46元；恒大汽車 （0708） 升9.7%，收報58.7元。

久久王（1927）上市，定價0.75元。半日收報0.56元，跌25.3%。

【11:40】 恒生指數反覆升逾百點

恒生指數反覆，最新升171點或0.6%，報29005點。科指升2.6%，報8484點。

藍籌方面，創科（0669）創新高，見134.1元，最新升4.4%，報133.9元；富時羅素旗下指數或重新納入小米（1810），股價升6.6%。美團（3690）彈升2.8%，報326.2元。

友邦（1299）低走，跌2.8%；滙豐（0005）吐1.2%；恒生銀行（0011）微微倒升0.07%，報152.1元。

【11:31】 A股半日向上 滬指企穩3400點

內地股市半日向上，上證指數中午收報3428點，升8點或0.24%；深證成份指數收報13574點，升54點或0.4%；滬深300指數收報5050點，升15點或0.3%。

【10:48】恒大汽車曾抽升近一成

汽車股普升，恒大汽車 （0708） 曾抽升9.8%，高見58.75元，最新報57.65元，仍升7.8%；吉利 （0175）升3%；比亞迪 （1211） 升1.8%；長汽 （2333） 升3.5%；廣汽 （2238） 升0.7%；華晨 （01114） 則逆市跌2.2%。

科指升182點或2.2%，報8447點；閱文（0772）升6%，報75.4元。

【10:40】恒指升幅收窄至54點

恒指最新升54點或0.2%，報28887點。

【10:25】內航股個別發展

恒生指數最新報28976點，升142點或0.5%；科指升208點或2.5%，報8472點；國企指數報11310點，升166點或1.5%；成交額511.23億元。

小米（1810）升6%，報25.8元；京東健康（6618）升5.2%，報111.3元；閱文（0772）升6.7%，報75.9元；快手（1024）升4.1%，報301.4元；美團（3690）升3.9%，報329.4元。

美國10年期債息略回落，金融股回軟，友邦（1299）跌2.9%，報97.15元；滙豐（0005）跌1.8%。

昨日造好的內航股今早個別發展，南航 （1055） 高見6.3元後轉跌0.2%；東航 （00670） 升逾2%，高見4.02元；國航 （0753） 升1.4%。

【10:00】內地股市向上

內地股市開市靠穩，上證指數開市報3424點，升4點或0.14%；現報3443點，升23點或0.68%。深成指開市報13574點，升54點或0.4%；現報13628點，升108點或0.8%。

滬深300指數現報5075，升40點或0.8%；創業板指數現報2662點，升18點或0.71%。

【09:50】恒生指數報28961點

恒生指數升幅微微收窄，最新報28961點，升128點或0.44%；科技指數升226點式2.7%；報8490點。

阿里巴巴（9988）微升0.2%，報221.8元；快手（1024）漲5.7%，報306.2元。騰訊（0700）升1.8%，報639元。小米（1810）升6.4%，報25.9元。

石藥集團 （1093） 績後升逾2%，報9.63元。石藥去年純利升38.9%至51.6億元人民幣，末期息減少55%至9仙。

【09:20】港股開報203點

恒生指數開報29036點，升203點或0.7%；恒生科技指數開報8405點，升141點或1.71%；成交額37.39億元。據悉中國政府要求阿里巴巴（9988）出售部分媒體資產，股價開報222.4元，升0.5%；美團（3690）報323.6元，反彈升2%；騰訊（0700）升1.8%，報639元；小米（1810）升3.9%，報25.3元。

藥明生物（2269）開報91元，升5.2%。

港交所（0388）報461元，升3.4%；友邦（1299）則跌1.2%，報98.8元；滙豐（0005）跌1.1%，報46元。

中移動（0941）升2.1%，報53.15元。

油股方面，中石油（0857）揚0.65%；中石化（0386）微升0.45%。