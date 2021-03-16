快手（1024）取得CBA聯賽直播權　今早升逾3%重上300元｜半新股

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-16 09:47

快手（1024）今天宣布與CBA聯盟達成合作，成為CBA聯賽的直播平台和官方短視頻平台。今早股價高開高走，最新升逾3%，重上300元大關。

快手在體育賽事版權領域再下一城，用戶可以通過快手收看2020-2021賽季CBA常規賽、季後賽、總決賽、全明星周末等焦點賽事直播。

CBA聯盟CEO張雄表示，快手作為一家行業領先的短視頻分享平台，擁有眾多籃球用戶，與快手的加深合作能夠更好地推廣籃球、推廣CBA聯賽，同時也能藉助快手平台的巨大潛力與CBA聯盟、各俱樂部、球員和球迷產生更深層次的互動、生產更多精彩籃球內容。此次合作對於CBA聯盟來說從傳播、商業等方面都意義深遠。”

在此次版權合作後，快手可以在每場直播比賽中，邀請20名創作者到現場進行內容創作，呈現「豎屏」直播，將現場花絮等多個角度展現給更多的籃球愛好者，未來還將有可能邀請快手主播在比賽現場進行電商帶貨嘗試。

除了帶來全新的內容呈現形式外，此次達成合作中，CBA聯盟的球員也將陸續入駐快手開通賬號，19支CBA球隊將規模化的持續做內容供給，通過球隊和球員分享的賽事片段、訓練花絮、日常生活等內容，可以大幅拉近與聯賽粉絲和觀眾間的距離，有效幫助球隊球員擴大影響力與知名度。