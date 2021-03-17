環保得個講字？　調查：僅三成人回收美妝產品包裝及容器

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-17 16:58

香港歐萊雅（L’Oréal）公布綠色美妝消費調查結果，調查發現由於市民在疫情下使用不可回收的口罩及手套，加上來自外賣的廢棄物增多，70%受訪者表示他們現在更認真對待環保問題，並願意付諸行動減少使用塑膠。然而，僅30%受訪者適當回收美妝產品的包裝及容器，近半數（47%）受訪者會把空樽或容器直接扔掉，或置於家中一角不去處理。

如知道產品的包裝或容器可以回收，61%受訪者表示較有可能回收用完的產品包裝。當中41至50歲年齡層受訪者的回收意向相對較高，18至30歲受訪者的回收意欲最低（52%）。

回收設施地點不便成阻礙回收主因

另外，僅35%受訪者留意到坊間美妝品牌的回收計劃，而參與這些計劃的只有23%。阻礙回收的主要原因包括：回收設施地點不便（41%）、香港回收點不足（32%）及消費者不了解回收計劃的詳情（26%）等。

調查由香港歐萊雅委託獨立研究機構Yougov於2021年2月以網上問卷的形式進行，受訪對象包括本港1,000名年齡介乎18至50歲的男性及女性美妝產品消費。

香港歐萊雅全城跨品牌回收計劃可回收多款物料，除膠樽外，還包括美妝產品包裝的玻璃及金屬部分，如睫毛液容器、眉筆筆身及筆蓋、唇膏滾筒及粉底盒等。（網頁截圖）

為方便市民回收美妝產品包裝及容器，香港歐萊雅推出首個全城跨品牌回收計劃，涵蓋旗下13個美妝品牌。其中Kiehl's、Lancôme及L’Oréal Paris將於本月起開始於品牌專門店接受產品容器回收，本年第二季度回收計劃將涵蓋公司旗下其他10個品牌的專門店。

香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍表示，作為美妝行業的領導者，公司希望與本地社群攜手推動可持續發展，與消費者一起身體力行、保護環境。