電能實業去年少賺14%　派末期息2.04元　現價股息率6.3厘

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-17 17:16

電能實業（0006）公布業績，去年集團股東應佔溢利為61.32億元，按年下跌14%，派末期股息2.04元，連同中期息0.77元，全年股息合共2.81元。以電能收報44.65元計，現價股息率6.3厘。

集團解釋，溢利下跌由於英國企業稅稅率維持於19%，而非按原先頒佈的法例降低至17%，構成一次性的非現金遞延稅項結餘調整約7.8億元；此外，在中國內地兩間燃煤發電廠經營權於去年屆滿後，內地業務貢獻相對減少；以及新冠疫情所致。

內地業務溢利貢獻重挫76%

期內，來自英國業務溢利貢獻24.6億元，按年下跌29.5%，受上述稅項問題所影響；澳洲業務溢利貢獻跌8%至13.29億元，內地業務溢利貢獻則9,800萬元，按年下跌76%。

香港業務方面，來自港燈電力投資（2638）溢利貢獻為9.12億元，按年升17.4%，新燃氣發電機組於2020年2月投產，使港燈的燃氣發電比例增加至50%，正在興建的兩台燃氣發電機組預計至2023年年底相繼投產，屆時燃氣發電比例將會增加至約70%。

冀爭取在供氣氫化及低碳發電方面 成為業界典範

電能主席霍建寧指出，即使集團的業務模式抗逆力強，但疫情對經濟的衝擊勢將持續一段時間，預計對集團未來的短期表現構成影響。

集團將透過一系列措施，爭取在供氣氫化及低碳發電方面成為業界典範。英國政府已承諾在2050年前將溫室氣體淨排放量減至零，而港燈亦力求在 2023年底前，把燃氣發電量佔總發電量之比例提升至70%。集團將繼續致力實現有關目標，為全球應對氣候變化作出貢獻。

此外，集團憑藉雄厚的基礎和實力，以及在營運效率和綠色能源投資市場的領先優勢，集團將與持份者通力協作，以期在檢討規管安排上，達至各方接納的重設方案。