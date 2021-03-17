摩根士丹利預測電動汽車價格未來或降至5000美元以下

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-17 21:35

華爾街投行摩根士丹利（Morgan Stanley）在最新發布的報告中預測未來十年電動汽車價格將持續下降，最終可能降至3,000至5,000美元的水平，是目前價格十分之一。

據《新浪財經》周三（17日）報道，摩根士丹利以亞當·喬納斯（Adam Jonas）為首的分析師們在15日發佈的報告中表示，根據與原始設備製造商（OEM）、供應商以及電動汽車領域專家們的討論結果，相信很多電動汽車的價格最終會降至5,000美元以下。

該份報告稱，預計在未來10年內，隨着汽車製造商實現更高的產量、簡化生產流程並改進汽車設計，電動汽車的價格將持續下降，同時電動汽車所需的零部件數量最終可能會從目前的約1萬個減少到100個甚至更少。

該份報告還指出，內燃機汽車由於購買和維護成本可能會變得昂貴，因此很難證明其繼續在移動生態系統中發揮作用的合理性。

報道指出，美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）推出的第一款電動汽車是2008年推出的Roadster跑車，當時起價在10萬美元左右，而目前特斯拉Model 3低配版的價格為37,490美元，低於美國新車的平均價格。

此外通用五菱的宏光Mini售價約合4,500美元，法國汽車製造商雪鐵龍在歐洲銷售的Ami微型電動汽車售價約合6,600美元，這些電動汽車均以超低價格目前在美國以外的地方銷售。