聯儲局議息前瞻｜再度推OT穩定債息？　專家﹕短期內難實施

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-17 18:45

美國聯儲局於周四（18日）香港時間凌晨公布議息結果，預料當局會維持現行利率。相比息率走勢，市場人士在今次息最關注議題為當局如何評論近期國債孳息率走勢，以及會否如市場人士預期，再次推出扭曲操作（Operation Twist），即透過沽出短債及買入長債方式，以壓低長債息率，再次刺激消費者消費意欲及企業投資動力。

美國10年期債息上周重返1.6厘高位，周四（11日）更逼至1.63%，為2020年2月以來的最高水平。隨著美國長期國債孳息率上揚，已引起橋水基金、富國銀行等金融機構的憂慮，認為近期債市表現，反映通脹開始升勢加速。同時美國所推行的推行財政刺激措施，最後會威脅債券與股市。

美國10年期債息上周重返1.6厘高位，周四（11日）更逼至1.63%，為2020年2月以來的最高水平。（資料圖片）

有債王之稱的格羅斯（Bill Gross）早前亦表示，隨著1.9萬億美元紓困方案出台、拜登政府計劃推出的大規模基建計劃，以及水平「驚人」的家庭收入，皆會刺激物價上揚。他認為，消費者或會釋放早前被積蓄的需求，預計通脹率將達到3%到4%。

對於債市前景，格羅斯表示從幾周前市場開始下跌的時候沽空美債，還在繼續沽空10年期國債期貨和長期國債。鑑於10年期收孳息率對樓市帶來影響，格羅斯不排除當局可能重新啓動扭曲操作。

專家： 「買長債沽短債」或短期內不會發生

恒生銀行首席經濟師薛俊昇認為，今次聯儲局議息會議或將息口及量化寬鬆維持不變，並相信市場焦點會落在是聯儲局的聲明，或會後記者會的講話內容。當中包括，聯儲局如何看待今次的債息波動，以及美國經濟前景的看法。

恒生銀行首席經濟師薛俊昇認為，聯儲局會將息口及量化寬鬆維持不變，並相信市場焦點會落在是聯儲局的聲明，或會後記者會的講話內容。（資料圖片）

薛俊昇認為，聯儲局作為央行，大方向都是會先關注美國的經濟是否可以持續復蘇，以及通脹是否會維持上揚。目前債息上升，外界認為是反映現時市場氣氛良好，憧憬美國復甦及通脹回升。可是現時未有一個實質數據支持。

對於聯儲局會否再次「買長債沽短債」，他認為當局有可能採取有關措施，但相信現階段會是以討論為主，未必會在今次議息會議後公布。隨著疫情的緩和、疫苗的出現，加上拜登政府所推行的法案漸趨明朗。薛俊昇預期，聯儲局有機會調高美國的經濟展望，重申聯儲局對美國經濟看法或會從中長期角度出發。

關焯照：1.9萬億紓困法案 「接力」量化寬鬆政策

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照相信，聯儲局在議息後記者會的講話內容，語氣會偏向溫和，並就早前美國10年期債息急升情況安撫市場人士，並預期會維持一個低息環境。

被問早前的1.9萬億美元紓困法案會否影聯儲局行動。關焯照形容，今次的1.9萬億美元紓困法案是一個正面的措拖，屬於量化寬鬆的「接力」。由於該政策是屬於擴張性的財政政策，相比於量化寬鬆，資金可以直接投入市場，加大投資及就業。