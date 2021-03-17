議息前瞻｜美債息破1.65厘　富國橋水債王齊呼：小心提早加息

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-17 19:17

美國超低息環境一向是支持美股牛市的最主要動力，不過今次聯儲局議息會議前，多間美國大型基金及金融猛人，諸如富國銀行、橋水基金以及有「債王」之稱的格羅斯，不約而同對通脹升溫問題表達擔憂，更直指有機會令聯儲局需要提早加息。現時市場普遍預期美國要到2023年才會有加息機會，若加息提前將對金融市場、以至股市及樓市等資產價格帶來下調壓力。以下將他們的立場重點一文看清。

美聯儲議息會議結果前，十年期美債息率重上1.6厘，最新升穿1.65厘，再創逾13個月高位。

一、 富國銀行料美債息率明年突破3%

富國銀行證券部門宏觀策略主管Michael Schumacher認為，美國10年期國債孳息率今年最高可能升至2.25厘，明年有可能突破3%，創2018年11月以來高位，並促使美聯儲提早在2022年加息，而非市場普遍預期的2023年。

富國銀行宏觀策略主管預料美債息率明年突破3% ，促使美聯儲提早在2022年加息 ，而非市場普遍預期的2023年。（美聯社）

他預計鮑威爾會將收益率上升，視作對經濟復甦的信心投票，並暗示這是長期保持低通脹的結果。他又預期鮑威爾將發出訊號，表示願意讓通脹在「一段時間內」高於2%的目標水平。

二、 橋水基金：全球通脹升温 聯儲被逼提前加息

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）聯席投資總監Greg Jensen表示，新一輪通脹浪潮即將到來，或迫使聯儲局較原定計劃提前加息。他直言，美國拜登政府的「極端」財政刺激政策，將會推高物價，甚至威脅到股市及債市。

他表示，經濟狀況和通脹的實際變化速度，將超出市場或聯儲局的預期。橋水此前一直都警告投資者要對債券保持警惕。去年，橋水將其全天候投資組合（All Weather portfolio）的一部分從名義政府債券，轉為與通脹掛鈎的國債和黃金。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)聯席投資總監Greg Jensen指全球通脹升温，聯儲被逼提前加息

三、 「債王」格羅斯：通脹有機會升至3%至4%

格羅斯接受《彭博電視》訪問稱，美國政府推出的1.9萬億美元紓困計劃規模龐大，如果進一步推動基建開支方案，勢必推動通脹顯著扳升，高見3%至4%。通脹上升預料促使聯儲局加息，近期國庫券遭到抛售，價格下跌令孳息率相應扳升。

格羅斯認為，因應債息上揚，聯儲局預料將改變買債操作，買入長年期債券，以壓低長年期債息，令到孳息曲線出現扭曲。他估計，局方的扭曲操作行動已經在最近數周開始。

「債王」格羅斯警告，全球央行一再推行貨幣寬鬆政策，令金融市場變成賭場。﹙路透社﹚

值得留意的是，三位金融人士都對債券看法負面。Greg Jensen指出，利用債券進行多元化投資組合的作用明顯惡化，顯然投資債券的回報能力下降。他的伙伴「鱷王」達里奧過去一直認為，在全球貨幣超發以及通漲走高的環境，持有現金是不明智的。現在他更進一步認為連美國債券都不值得持有。

而已經自基金公司退休、專注個人投資的格羅斯更身體力行，表達對美國國債的負面預期。他指出自己在數周前，已經開始沽空美債。