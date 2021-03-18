美國商務部向多家中國通訊供應商進行「安全審查」

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-18 10:45

昨日有消息指，美國商務部向多家中國通訊供應商發出傳票，是為了支持根據第13873號行政命令審查交易的要求，採取的行動是調查涉及這些公司的交易是否符合行政命令規定的標準的重要一步。

美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明中沒有說明向具體哪些公司發出了傳票。商務部稱，「傳票是收集信息以確定可能採取的保護美國企業和工人安全行動的重要步驟」，並表示希望與此次審查中的公司合作。

聲明稱，「拜登-哈里斯政府一直明確表示，不受信任的通訊技術供應商（ICTS）服務的無限制使用會帶來國家安全風險。我們今天發出傳票，是在收集信息方面邁出的重要一步，這些信息將使我們能夠確定可能採取的行動，以最好地保護美國公司、美國工人的安全和美國的國家安全。我們希望與這些公司合作，完成徹底的審查。」

另外美國聯邦通信委員會(Federal Communications Commission)表示，正在啟動一項程序，以決定是否結束中國聯通授權，在美國境內提供國內州際和國際電信服務。

對於上述消息，中國聯通回應稱，該公司通過完全合法的子公司已經在美國市場運營接近20年，其期望FCC能夠對公司的行為進行徹底、公正和基於事實的檢視。