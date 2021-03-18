李澤鉅出招！長實發新股購基金會資產再溢價回購　變相增持至45%

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-18 18:52

長實集團（1113）宣布以170億元向李嘉誠基金會收購4個基建項目權益，公司會透過發行3.33億股代價股份支付，每股作價51元。另向股東回購3.3億股，每股作價51元。目前大股東持有長實35.99%，完成交易及回購後，控股股東持股比重將增至介乎41.29%至45.02%。

長實公告，將發股份收購李嘉誠基金會持有的四項資產，變相增持長實；同時長實宣佈向股東提出回購方式縮減股本，若在特別股東大會通過，變相李氏父子及一致行動人士持股，將由36%增至最多45%，打破了大股東每年增持2%的上限。

長實執行董事兼副董事總經理葉德銓解釋，由於發新股將出現股份稀釋，因此以51元價格進行回購，若回購期內收購股數不足3.33億股，公司會根據股東周年大會獲得的股東批准再於市場回購，希望盡量購回3.3億股。

長實企業業務發展部總經理馬勵志表示，交易符合公司長遠策略，即是以現金收購具穩定回報及優質項目，李嘉誠基金會將確保，2021年及2022年各年度，交易資產將有不少於9.1億元現金回報，代表收益率在今明兩年來說，每年均不少於 5.35%。

（公司提供）

公司指，擬將該金額以股息形式全部分派予於股東，即未來兩年股息分派不會少於75億元，李澤鉅補充：「簡單來說，即係股價會靚仔啲，係幫股東製造回報，提供高於市場價格套現機會。」集團估計，4月26日左右會向股東發出要約；5月13日左右舉行特別股東大會，料交易於2021年上旬完成。

四個項目包括UK Power Networks的20%股權、Northumbrian Water的20%股權、Wales & West Utilities的10%股權，以Dutch Enviro Energy的10%股權。

業績方面，李澤鉅表示，去年賣樓成績較2019年好，賣出1800個單位，涉及180億元。他預期年內將推出三個新樓盤，包括洪水橋、黃竹杭及波老道項目，連同貨尾涉及2,400個單位，售價逾200億元。

正留意新收購機會

他又表示，集團一直有投標，但並非志在必得，要計數、有利潤才投標。至於長實租務業務棄租及欠租情況不嚴重，主要因為旗下商場以民生為主，惟孩認遊客區影響較大。至於新開張的海之戀商場，他表示出租率持續上升，雖然有舊租約離開，但亦有新租約出現。

李澤鉅又表示，新冠肺炎疫情初期，對零售及港口業務影響較大，但去年下半年已經開始復蘇，最近兩個月表現亦不錯，已透過控制成本應對疫情。

他強調，集團現金流非常充足，正在留意新的收購機會。

李澤鉅表示，屈臣氏計劃新增1,000間店舖，開店地點則視乎回報。（資料圖片）

他又指，屈臣氏表現穩定，去年下半年收入開始改善，今年首兩個月計，盈利亦已經反彈，又表示，計劃新增1,000間店舖，開店地點視乎回報，暫時以亞洲區店舖增長速度較快。

他指，旗下業務在疫情期間的彈性強勁，亦有不少中央銀行推出貨幣政策穩定市場，認為集團資產優質，隨經營環境改善，復蘇速度亦會較快；惟酒店業務仍要視乎疫情發展及及何時通關，但相信，會出現「報復式」反彈。