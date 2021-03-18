康宏爭奪戰｜陳佩雄律師證實禁制令　康宏發言人反駁無收過

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-18 19:00

康宏環球（1019）今日（18日）在灣仔莊士敦道68號互信大廈一樓，下午五時舉行股東週年大會（AGM）。昨日（17日）在上址一連舉行兩場股東特別大會，以表決有關罷免多名現任董事，委任新董事議案。但股東會最終演變成股東糾紛，警方介入之餘更拘捕八名男子。

【18:46】康宏發言人稱無收過禁制令

康宏發言人表示，今日康宏至股東大會完結前，沒有收到任何法庭發出的禁制令文本，大會根據正常程序完成投票，不存在流會之說，公告稍後上載至聯交所網站。

【18:23】AGM已結束

股東大會於下午5時30分結束，代表郭曉群的律師黃啟豪在會後現身表示，主持會議的黃雪輝再次「DQ」郭曉群的股票。據了解，另一股東陳佩雄向高等法院申請禁制令，禁止召開今次的股東大會及進行投票。據悉律師代表於下午5時10分向董事局展出禁制令，要求終止會議，但主持會議的黃雪輝無視禁制令，並宣佈立即進行投票，但最終未完成投票，又突然宣佈會議結束。

在禁制令之下，股東大會繼續進行屬於藐視法庭，且所有投票應該視為無效。

他透露，郭曉群明天在高等法院有聆訊，控告康宏所有董事及其他大股東，因他們的行為損害了公司利益。

代表小股東的謝偉俊議員則在入場兩分鐘後就步出會場，他表示無法進入會場，因在會場外遭受阻撓他的是一個戴著黑面罩的男人，他稱認得該男子是冼國林，並指出該名男子「好似睇場咁，好奇怪」。

但另有消息指，康宏並未收到禁制令，「謝議員話申請左禁制令，無咁既事」。消息人士指投票已完成，如禁令要成效，須在事件發生前收到。

有在場內投票的股東表示，律師要求大會主席休會十分鐘，證實禁止令。但主席及在場董事沒有理會，仍繼續會議及匆忙投票。

【17:44】謝偉俊到場

代表康宏小股東的立法會議員謝偉俊到場。

立囀會議員謝偉俊亦有到場。（盧翊銘攝）

【16:27】會場外已有不少警員

昨日在EGM會場爆發衝突，警方在場拘捕多人。今日在AGM會場附近明顯有更多警力。