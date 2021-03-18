長實去年賺逾163億元　派末期息1.46元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-18 17:07

長實集團（1113）公布截至去年12月底止全年業績，列賬溢利為163.32億元，按年跌44%，基礎溢利為193.39億元，跌32.5%。末期息1.46元，跌7.6%。連同中期息，全年派息1.8元。

長實指出，年內已確認的物業銷售收入為386.7億元，當中包括本港多個已竣工項目所剩餘單位及車位的銷售﹑內地﹑英國及新加坡項目銷售。其中內地來自內地市場的已確認物業銷售收入為271.14億元，來自香港市場收入為89.41億元。公司又指出年內收益為191.12億元。

物業租務業務方面，期內租務收入為67.51億元，按年跌9.38%；收益為59.35億元。

酒店及服務套房業務方面，收入為20.55億元，按年減少21.3億元，與新冠肺炎疫情影響，對本港酒店業帶來嚴重打擊。

物業及項目管理業務方面，收入為8.36億元，按年跌3.7%。

公司又指出，去年來自飛機租賃收入為28.2億元，按年跌3.72億元。

英式酒館業務方面，收入為95.3億元，收益為虧損34.62億元。

料上半年經濟仍受疫情影響

李澤鉅於業績報告內指出，預期上半年本地經濟及就業情況仍受疫情影響，仍受較大挑戰，待疫苗接種普及和疫情緩和，全年經濟有望錄正增長。由於低息環境持續及用家需求穩健，樓市中長線平穩發展基調料可維持不變，並繼續由房屋政策主導。

他又指出香港以國際金融及創科中心定位，把握粵港大灣區建設機遇，積極融入國家發展大局，將支持經濟長遠發展。

他指出今年將充滿困難及不確定性，加強風險管理管理，持續鞏固優質盈利及固定收入基礎，秉持「穩健不忘發展」原則，繼續迎難而上，為股東創造價值。