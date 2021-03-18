高盛「認錯」：錯估了聯儲局

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-03-18 21:50

聯儲局公布本週貨幣政策會議決議後，高盛承認其錯估了聯儲局。

據《東方財富網》今日（18日）報道，該行此前對聯儲局貨幣政策進行預測指出，預計到2023年聯邦基金利率預期中值將有所上升，一度引起市場恐慌。聯儲局若發出短期加息信號，將引發整個利率體系的「重新定價」，勢必影響風險資產。但如今證明，聯儲局這一預期中值繼續保持不變。

根據聯儲局預測，長期聯邦基金利率預期中值為2.5厘，去年12月預期為2.5厘；2021年底到2023年底，聯邦基金利率預期中值均為0.1厘，與去年12月預期持平。

高盛在報告中承認自己此前錯估了聯儲局，並將此歸咎於一些新因素，即「一些聯邦公開市場委員會成員認為通脹門檻要高於2.1%」。換句話說，當聯儲局縮減購債規模或考慮加息時，經濟就是真的過熱了。

高盛仍預計，聯儲局將在2022年初開始縮減購債規模，聯邦基金利率將保持不變，直到2024年上半年。（資料圖片）

高盛仍預計，聯儲局將在2022年初開始縮減購債規模，聯邦基金利率將保持不變，直到2024年上半年。高盛最新發布的報告中，高盛分析師Hatzius陳述了以下觀點：

一、聯儲貨幣政策委員會FOMC的委員一致同意，將政策利率聯邦基金利率的目標水平保持在0至0.25厘不變，並維持當前的政策前景特徵和資產購買政策。該次會議聲明繼續重申新冠疫情對當前經濟形勢的嚴重影響，但相較之前，這次它承認了復甦步伐在此前放緩後「最近有所加快」。

會議聲明中也刪除了關於油價下跌「抑制」通貨膨脹的措辭，更明確地表述為「通貨膨脹繼續低於2%」。同時，FOMC將隔夜逆回購工具（RRP）單個對手限額從單日300億美元提高至800億美元。

二、《經濟預測摘要》中對政策利率的預測中值保持不變，與加息的預期相反。然而，FOMC參會者表達了不同的觀點，預計到2023年底至少加息一次的7名參會者中（此前是5人，而我行預計為11人），有6名預計會多次加息。此外，4名參會者預計會在2022年底加息（此前僅1人，而我行預計為2人）。聯邦基金利率的中長期預測中值如預期一樣維持在2.5%不變。

三、聯儲局大幅上調了今年GDP預期，可能反映了美國經濟救濟法案的影響和公共衛生狀況的改善。2021年GDP預期增速上調2.3個百分點（pp）至6.5%（2022年和2023年預期增速變化不大，分別較此前上調0.1pp和下調0.2pp）。

高盛在報告中承認自己此前錯估了聯儲局（資料圖片）

雖然2021年的核心通貨膨脹率（PCE）大幅上調0.4pp至2.2%，但其餘預期並未顯示出中期經濟過熱的迹象：到2023年的失業率預期僅下調0.2pp至3.5%，長期失業率下調0.1pp至4.0%；2023年PCE通脹預期上調0.1pp至2.1%，且只有一名參會者預計會超過2.2%

最後，就高盛修正後的聯儲局政策反應預期而言，Hatzius寫道：「3月份的預測表明，一些FOMC成員設定的通脹門檻高於2.1%。我們仍然預計，聯儲局將從2022年初開始縮減購債規模，聯邦基金利率將保持不變，直到2024年上半年。」