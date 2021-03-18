Palantir總裁：華爾街投資者短視　不必買Palantir

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-18 21:09

大數據分析公司Palantir總裁Alex Karp批評華爾街，稱其過分強調近期收益，而忽視成長型公司。

Palantir業務主要提供軟件平台給政府及商業客戶，從而獲取客戶想得到的資訊。政府收入佔整體收入超過5成，令不少投資者質疑其成長空間有限。

Alex Karp在接受《CNBC》訪問時表示，Palantir專注於長期業務發展，指責華爾街投資者短視，並稱「世界很大，你可以買其他股份，沒有人逼你買Palantir」。

Palantir上月公佈業績，上季收入按年增4成至3.2億美元，淨虧損收窄6.9%至1.48億美元，高於市場預期。

獲女股神垂青

此外，被稱為「科技股女股神」的Catherine Wood旗下基金均有持倉，當中ARKK持股佔其總資產1.1%，ARKW持股佔其總資產1.7%。

Palantir（PLTR）曾於今年1月27日創下了每股45美元的歷史新高，恰逢Reddit散戶在諸如GameStop之類引發的交易狂潮。

對此，Alex表示，他不太擔心公司的短線飆升，喜歡散戶投資者，公司決定直接上市而不是傳統IPO的部分原因是為了平息散戶和機構之間的競爭環境。

他續稱，為普通人感到驕傲，自己投資，承擔風險，無論投資者是誰，Palantir的關注點都是相同的。