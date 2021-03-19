尼爾森調查︰去年香港廣告總預算下降18%　數碼廣告開支有2%升幅

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-19 08:00

尼爾森與香港廣告客戶協會聯合發布廣告預算調查結果。根據admanGo數據，香港去年廣告總預算為221億元，按年下跌18%，不過移動廣告逆市上升，再加上社交媒體廣告，推動數碼廣告開支錄得2%升幅。即使去年廣告預算較2019年下跌，但按季度的表現來看，逐季有回升跡象，第四季較上季增加12.9%。

按類別來看，移動廣告佔整體預算的比例大幅提升至21%，社交媒體廣告則由10%微升至11%。傳統媒體廣告佔比則持續下降，電視廣告由29%跌至27%，報紙廣告由21%急挫至16%。

去年線上的廣告預算比例佔6成

尼爾森香港媒體副總裁呂詠琦表示，預料今年經濟將會反彈，其中醫藥保健、包裝食品、電訊科技行業應該增長較佳，但距離回復疫情前的水平仍有一段時間。她續指，疫情促使數碼生活化，各品牌也跟隨消費者的步伐，增加線上廣告投放比例。去年線上的廣告預算比例佔6成，而線下則佔4成，預期今年線上的廣告預算將會有所上升，當中社交媒體及影片結合的模式最為廣告商受落。

呂詠琦指出，廣告商仍面對很大的挑戰，其中28%受訪者認為最大挑戰是資金不足，其次是跨平台廣告的效益佔27%。她認為，品牌不應該坐以待斃，要精準投放資源，保持品牌在消費者心目中的地位。