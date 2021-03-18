英倫銀行接力議息　葉澤恆：料較美聯儲更寬鬆　英鎊阻力位1.4

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-18 20:37

美聯儲宣布維持買債規模及低息不變後，今晚英倫銀行將緊接公布議息結果，市場普遍預期亦會維持買債規模不變。有外匯市場分析師表示，由於英國正適應脫歐後的金融業變化、加上經濟數據未如理想，認為英國的貨幣政策取態，會較美聯儲更為寬鬆，預期英鎊將呈反覆偏軟走勢，上行阻力位為1.4。

受到疫情拖累，英國去年經濟大幅倒退9.9%，是超過300年來最大跌幅。東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆接受訪問指出，英國的經濟情況，和美國相比是兩碼子事。英國經濟不但受到疫情衝擊，同時受到今年正式脫離歐盟影響，雖然英國早前已跟歐盟達成歷史性的貿易協議，不過協議內容未包括英國金融業，英國的金融機構失去了自動進入歐盟單一市場的權利，對經濟影響大。

英國正式脫離歐盟，金融機構失去了自動進入歐盟單一市場的權利，對經濟影響大。（路透社）

英經濟受疫情脫歐雙重打撃

同時，英國內部的政治問題有待解決，蘇格蘭大部分人反對英國脫歐，當地民族主義者正爭取在5月的蘇格蘭議會選舉後，再舉行獨立公投，不過英國首相約翰遜表明反對，認為獨立公投一代人只應進行一次，而在2014年已經有進行公投，當時有55%的民眾反對蘇格蘭獨立。

葉澤恆指出，這類政治問題，對英國整體經濟復甦會帶來壓力，不過現時英鎊的匯價，仍未充分反映不利因素。預期今晚英倫銀行的貨幣政策立場，會比美聯儲更寬鬆。相信英鎊將反覆偏軟，兌美元的上行阻力位為1.4。

在議息結果宣布前，英鎊對美元的升幅收窄，新報1.3974。