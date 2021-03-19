港股二萬九上落　觀望債息走勢　專家:銀行股為組合必備│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-19 15:57

美債息一度升穿1.7厘，港股顯著受壓，加上中美高層對話火藥味濃，恒指一度跌逾600點，再失守29000點關。

港股近2星期於29000水平上落，中薇證券研究部董事黃偉豪接受訪問時表示，資金短期缺乏方向，大市暫於28500至29700區間波動。

問及債息升穿1.7厘對大市的影響，黃偉豪表示，市場預期債息將會高企，通脹持續升溫，目前債息由1.4厘回升，只要上升速度不高，股市也可以接受。但如果美債息好似早前由1厘急升至1.6厘，股市就難受了。「目前一來觀望債息走勢，二來主要以短線操作為上，望大市不跌穿28300點水平，否則就形成一浪低於一浪。」

本地銀行和國際銀行股表現硬淨，黃偉豪表示，債息對銀行股有利，「目前新經濟股回落，銀行股會較穩陣，不過股價以自低位反彈不少，再上水位不多。然而，從組合配置的角度出發，定必要有其中。」

美債息上升對本地及銀行股亦有正面作用。

長債息升利好銀行股

儘使美聯儲局表明直至2023年底前也不會加息，對銀行的淨息差帶來正面影響並不大，但美債息上升對本地及銀行股亦有正面作用。

高盛早前發表報告表示，雖然預計利率至2024年下半年雖然不會上升，但是長債息的上升對本地及銀行股股價有正面反應，兩者關聯性達78%。當中，該行統計自2011年開始的數據，發現滙豐（0005）對美國10年債息的敏感度最高，關聯程度達76%，東亞（0023）達68%，大新銀行（2356）達56%，渣打（2888）則為39%，中銀香港（2388）為37%，恒生（0011）為30%，期間與恒指關聯性的只有18%。

同時，該行又預計香港借貸將在今年下半年錄得增長，預計2020年至2023年借貸增長分別為3.2%、5.5%、9.3%和11.1%，看好滙豐、渣打、中銀香港、恒生，並升至「買入」評級，而對東亞及大新銀行維持「中性」評級。