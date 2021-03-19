美股四巫日殺到市場再現大波幅？　專家﹕波動屬正常債息才是焦點

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-19 20:08

美股每季一次的「四巫日」（Quadruple witching day），今晚（19日）又殺到。所謂「四巫日」即包括期權等金融衍生工具結算日，隨著相關轉倉及平倉等活動會在日內進行，因此亦被視為季內股市較波動的一日。適逢近期美股特別是科技股走勢極為反覆，促使對投資者今個「四巫日」當地金融市場更為關注。

不過市場人士指出，「四巫日」僅為每季皆出現的日子，衍生工具轉倉等活動引致現貨市場波動屬正常，更認為外界憂慮會出現股災實過於陰謀論。反而提醒投資者，目前最重要影響市場走勢的因素，非美國國債孳息率莫屬。

「四巫日」是指美國市場於每季季月（三月、六月、九月、十二月）的第三個星期五，設為衍生性金融商品到期結算日，到期結算的商品共有四類，分別為股票指數期貨、股票指數選擇權、期權及個股期貨。當日最後交易的小時就被稱為「四巫小時」（Quadruple witching hour），為紐約時間下午3時至4時。今年4個「四巫日」為別3月19日、6月18日、9月17日及12月17日。

金利豐證劵研究部執行董事黃德几表示四巫日只是一個恆常性的波動。（資料圖片）

由於多種衍生工具會在「四巫日」內進行結算，投資者亦會進行轉倉及換馬等安排，因此市場人士普遍預期每當四巫日，當地金融市場會較平日波動。金利豐證劵研究部執行董事黃德几表示，其實「四巫日」是每季都進行一次，市場的大波動會是預期之內，期權期貨市場影響現貨市場是正常。

最近散戶進行的「羅實漢俠盜式」挾淡倉行動，攻擊對象為沽空機構或「大而不倒」的投資者，集散戶力量攻擊對方成為了趨勢。有關活動近期更死灰復燃。在不同因素下，令他認為可能有機會造成市場波幅較以往略大。但坊間有人說會導致股災，就會太陰謀論，因為只是一個恆常性的波動。

他指出，「四巫日」看似十分重要，但現時市場焦點已落在美國十年期國債債券孳息率上。「當長債郁，孳息率上，新經濟股一定會下跌」，十年期國債相對率升逾標準普爾500指數股息率後，每當債券孳息率抽高，新經濟股就會跌。縱獲連登契媽垂青的新經濟股，均期「散曬」。加上聯儲局沒有新動作，將聯邦基金目標匯率維持著0至0.25厘水平。

美股於周四（18日）走勢，正是債息上揚，科技股下挫的好例。當地十年期孳息率在周四突破1.75厘，為一年新高。一眾估值高昂的科技股再次成為投資者沽貨對象，納指全日挫逾400點或3%。反觀擁有多隻舊經濟股為成份股的道瓊斯指數，跌幅不足0.5%，表現較納指理想。

黃息几指出，雖然聯儲局沒有新招是他預期之內，亦不認為會有扭曲操作（Operation Twist），但疫苗接種的現況尚算理想，疫情逐漸受控，同時經濟復甦剛剛開始，所以聯儲局決定按兵不動。其本人亦會多留意債息方面，若債息再度攀升，新經濟股會再受沽壓。

黃德几指出，聯儲局按兵不動屬預期之內。（資料圖片）

在談及美﹑港兩地科技股表現時，黃德几指出，本港恒生科技指數升至到11000點後，已累積相當調整空間。可是美國科技股跌幅沒有如此般大，因為納指是龐大而複雜的指數，擁有很多成分股。反觀恒生科指成份股數目有限，部份成份股佔比達8%，所以只要有幾隻略為下跌，便觸發指數出現較大調整，波幅較納指大。

對於美股前景，他指出道指可略跑贏納指。在新舊經濟輪動下，美國銀行（Bank of America），摩根大通（JP Morgan）等金融股最近創新高。縱使新經濟大跌，但有舊經濟股幫助下，令指數表現仍然見好。可是道指只有30隻成分股，參考價值較低。

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗認為，整個金融市場都炒作環球復甦是「有點兒過份樂觀」。（粱鵬威攝）

另一方面，利達基金經理兼首席投資策略師黃耀宗表示，若是擁有盈利能力的科技公司，是可以看高一線。他又認為債息難再大幅下跌，所以債息對未盈利的公司帶來較大影響。

此外聯儲局的持續放水，放任通脹，所以亦會看好能受惠於通脹及商品股。