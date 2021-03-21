巾幗不讓鬚眉　蘇姿丰領軍AMD鼎足高端晶片三強｜伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-03-21 10:00

全球工業鬧晶片荒，晶片股成為投資者的寵兒，高端晶片商更是王冠上的明珠。除了英特爾奔向7納米制程受挫，股價落後大市外，其他如Nvidia、AMD、台積電及有「光刻機之王」之稱的ASML的表現均不俗。當中，一家由女將領軍的晶片公司五年間股價上升25.7倍，由美籍台裔蘇姿丰（人稱蘇媽）掌舵的AMD或為未來三年的暴升股。

蘇姿丰於2014年底AMD架構重組中，在男性主導的晶片工程界脫穎而出，成為公司首位女性CEO。出身麻省理工電機工程的她，具有強悍的領導和談判能力，在她領導下，AMD成為與Nvidia、英特爾比肩的高端晶片三強之一。

美籍台裔蘇姿丰（人稱蘇媽）掌舵的AMD，近年在市場上的話語權不斷提升。（公司網頁圖片）

按AMD最新收市價79.06美元，市值為1,001億美元，在一眾大型晶片商中屬於小個子，距台積電的5,485億美元、Nvidia的3,309億美元、英特爾的2,673億美元及ASML的2,277億美元的規模均相差一大截，但市值細絕對不能說明AMD的市場話語權。憑著CPU及繪圖處理器（GPU）兩大產品線，連兩家科技大老英特爾及Nvidia都不敢輕視這位「小個子」。

現時AMD在筆記簿電腦GPU的市佔率仍落後佔近八成份額的Nvidia，但近年AMD新產品少有令市場失望，對後者也構成相當威脅。而且，AMD趁英特爾推出產品日程滯後，最近重奪失落15年於桌面電腦超過一半市場份額（50.8%）的地位，而遊戲晶片及數據中心業務，AMD表現亦非常強勁，原因在於蘇媽擁有巾幗不讓鬚眉的工程實力。

蘇姿丰自2014年掌權後，通過開發筆記簿電腦處理器，令公司開始扭虧為盈。（公司Facebook圖片）

蘇媽掌舵 重奪桌電市場半壁江山

蘇姿丰自2014年掌權後，AMD於2017年2月推出Zen架構開發、面向筆記簿電腦處理器的Ryzen，性能飆升40%，初試啼聲令同行側目，同年公司開始扭虧為盈，全年凈利潤4,300萬美元。

今年初AMD推出Ryzen 5000系列筆電處理器，由台積電7納米制程操刀，最高支援8核心。隨著Ryzen系列產品愈來愈受市場認同，進一步鞏固其於筆電的市場份額，亦帶動公司的業務表現。

與英特爾不同，AMD與頭號對手Nvidia都沒有自設晶圓代工廠，同樣倚重台積電的高端制程，憑藉台積電優秀的生產工藝及產品良率，包括蘋果公司、高通、博通等公司近年均爭相搶佔這家晶圓代工廠5及7納米產能。

根據台積電預計今年收入分佈，來自第一大客戶蘋果公司對其收入貢獻維持四分之一，並且包下5納米晶片產能的一半，有趣的是去年排名第六的AMD，其訂單佔台積電整體營收由7.3%一躍而至今年9.2%，超越Nvidia（5.8%）、高通（7.6%）、博通（8.1%）和英特爾（7.2%），成為台積電第二大客戶。

擁抱台積電 繼蘋果後成第二大客戶

雖然未至於挑戰蘋果公司的一哥地位，但也反映AMD對高端晶片市場前景充滿信心，特別是企業伺服器的數據中心市場，對5納米工藝制程要求更高，AMD願意不惜工本全面擁抱台積電的頂級工藝，是確保公司未來業務持續增長的重要一步。

一直是台積電三大客戶之一的Nvidia，公司雖然仍使用台積電的7納米工藝生產旗艦產品A100處理器，但其面向消費者市場的Ampere產品線，則使用了三星的晶圓代工產能，這也是目前晶片商普遍處身的兩難境地。

由於高通的驍龍888出現過熱的弱點，導致小米今年初首隻5G手機出師不利，市場對三星的5納米制程良率有戒心，但基於現時各界求「芯」若渴，而且三星的7納米制程質量尚可，若晶片商刻意等待台積電的產能，可能要冒上產品未能如期付運的風險。

今年初AMD推出針對數據中心、企業伺服器市場的新CPU產品EPYC Milan，以及RX 6000顯卡，前者能夠較競爭對手更快地完成美國的天氣預報模擬，對於使用Zen3的EPYC系列產品的用家是個喜訊，至於後者GPU顯卡產品，據稱與Nvidia的RTX 3090有力一戰。

面對全球產業持續缺「芯」，個人電腦、數據中心和遊戲晶片的市場需求將非常強勁，未來高端晶片三強間的競爭只會愈趨激烈。據DIGITIMES Research研究中心預估，2021年AMD市佔率將回升至27-29%間，而ARM架構CPU因蘋果M1晶片推出，市佔率大增至10-13%間，英特爾市佔率則受壓，最壞情況是降至58-63%。

值得一提的是，AMD 於去年底斥資350億美元新股收購FPGA晶片老大的Xilinx，除了補強AMD在FPGA的短板，提升SoC（System on a chip）的綜合實力，希望藉此加快進軍數據中心業務，拉近興Nvidia在企業伺服器的差距，預計交易今年底完成。

三年市值增逾倍至2千億美元

根據AMD今年1月披露其2020年財報，營收及淨利潤均迎來大豐收，雙雙超出華爾街大行的預期，去年全年毛利潤43.47億美元，按年增長52%，淨利潤激增至24.9億美元，按年增長6.3倍，意味蘇媽主政的四年間利潤增長57倍。

AMD管理層預計，今個財年營收將延續去年強勢，2021財年收入約為130億美元，毛利率約47%計，料毛利潤61.1億美元，按年增幅達四成。

按公司假設自由現金流（free cash flow）率15%計，130億美元收入轉化為FCF的19.5億美元，考慮到過去三年每年增長率37％，只要未來中長期能保持這種速度的增長，公司現時40倍的預期市盈率將降至20倍下，意味股價仍有可觀的上升空間，加上AMD市值有望在三年攀升至2,000億美元上。