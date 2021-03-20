人行穆長春：數字人民幣完全匿名是不可行

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-20 19:15

內地媒體報道，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春，在2021年中國發展高層論壇中表示表示，央行數字貨幣可以匿名的前提是風險可控，要保持到對犯罪行為的打擊能力，所以央行數字貨幣完全匿名是不可行的，總之數字貨幣如果無法滿足反洗錢、反恐融資、反逃稅等的設計，將被一票否決。

穆長春指出，數字貨幣如果只保護市民私隱而忽略打擊犯罪的能力，會導致非常嚴重的後果。如果過於強調匿名，數字貨幣或會被犯罪分子盯上，變成黃賭毒的非法交易工具。

他續稱，數字人民幣是數字形式的法定貨幣，可控匿名是數字人民幣的重要特徵，一方面體現了其M0的定位，保障公眾合理且匿名交易和個人資料保護的需求；另一方面，也是防控和打擊洗錢、恐怖融資、逃稅等違法犯罪行為，維護金融安全的客觀需要。

數字人民幣的使用。（資料圖片）

另外在數字支付的實際情況上，他補充，在前期試驗期間，數字人民幣錢包可開立子錢包的設計，能保證用戶核心信息的隱私保護，為現行支付工具中等級最高。而支付時，用戶的支付信息將被打包進行加密處理，用子錢包的形式推送到電商平台，所以平台是無法得知用戶的個人信息。

穆長春表示，數字人民幣與銀行賬戶松耦合（Loose coupling）系統，可在技術上實現小額匿名。錢包採用了分級分類的設計，據「認識你的客戶」（KYC, Know your customer）系統，不同程度會開立不同級別的數字錢包，滿足公眾不同支付需求，他強調，「這樣設計的考慮是一方面滿足公眾合理隱私保護需求，另一方面要防範大額可疑交易風險。」

數字人民幣的宣傳。（央視微博）

近日發布的第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標綱要中表明，要穩妥推進數字貨幣研發；積極參與數據安全、數字貨幣、數字稅等國際規則和數字技術標準制定。