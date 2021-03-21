《路透》：海航集團旗下航空、機場等三板塊　擬招募戰略投資者

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-21 13:30

《路透》引述中國全國企業破產重整案件信息網公告顯示，正在進行破產重整的海航集團清算組，擬公開為海航集團旗下航空主業、機場板塊及供銷大集（深交所：000564）招募戰略投資者。

據介紹，海航航空主業已形成以海南航空為主要品牌，覆蓋「全服務+低成本+通用航空+航空維修」全運營模式的航空集團企業，並成為國內第四大航空集團。截至去年底，航空主業共運營668架商用飛機，132架通航飛機，客運航線超過1,500條；航空主業從業人員6.4萬人，其中特業人員超3.8萬人。

機場板塊是指由海航集團控股並經營管理的、從事客運、貨運為主的境內外機場，以及由機場業務延伸發展出的倉儲物流、商務貿易、旅客服務、酒店餐飲等臨空產業園區開發建設業務。截至去年底，機場板塊從業人員1.6萬人。

供銷大集集團股份有限公司的第一大股東為海航商業控股有限公司。供銷大集深耕「供、銷」商業模式，利用互聯網、現代物流、現代金融等手段，向線上運營與線下實體店結合的方式轉型，開展商品供應鏈、商貿物流地產及供應鏈金融服務。

海航集團今年1月底宣告正式進入破產重整程式，旗下多家上市公司亦同步公告被申請破產事宜。海南省高級人民法院本月中發公告，裁定對海航集團有限公司等321家公司進行實質合併重整。