彭博︰蘋果最快5月在中國iPhone引入AI功能

蘋果公司正努力在今年年中之前將其人工智能AI功能引入中國，加速這項需要改變軟件並嚴重依賴當地合作夥伴的複雜任務。

彭博引述知情人士透露，這家iPhone手機製造商在中國和美國設有多個團隊，致力於將Apple Intelligence平台調整為適用於中國地區，目標是最早在5月推出。知情人士稱，除了工程工作外，蘋果在中國還面臨監管障礙。由於事項尚未公開，知情人士要求匿名。

蘋果公司一位代表不予評論。

報道指，對於蘋果公司來說這是一項艱巨的任務。中國是其在美國以外最大的單一市場，而其銷量急劇下滑。本土品牌利用自己的AI功能和蘋果的iPhone手機爭奪用戶，蘋果要在中國重新站穩腳跟，AI技術是個關鍵。

這迫使蘋果不得不依賴當地的合作夥伴——主要是阿里巴巴﹙9988﹚和百度﹙9888﹚，依賴程度以前罕見。蘋果與阿里巴巴合作創建了一個設備端系統，可以為中國的iPhone、iPad和Mac用戶分析和修改蘋果的AI模型。它將審查和過濾AI輸出，以符合中國政府的要求。知情人士說，與此同時百度將成為處理其他功能的第二夥伴。

報道指，蘋果與阿里巴巴合作創建了一個設備端系統，可以為中國的iPhone、iPad和Mac用戶分析和修改蘋果的AI模型。

不過，報道指出，將蘋果的AI功能帶給中國用戶並不像扳動開關那麼簡單。美國版的Apple Intelligence有幾個要素不能自動轉移到中國。

該平台在美國擁有三種主要類型的AI功能：在設備本身上運行的蘋果功能，由蘋果公司的互聯網伺服器提供支持的蘋果功能，以及在OpenAI基礎設施上運行的聊天機器人功能。

在中國，蘋果將像在美國一樣使用自己的設備端AI模型，但阿里巴巴的軟件將充當頂層，可以在用戶不知情的情況下審查政府不允許的內容。