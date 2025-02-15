英仕曼高管︰中國股票是2025年最確信的交易之一

據彭博，對於英仕曼集團（全球最大的上市對沖基金）多策略股票業務主管而言，中國股票是今年最確信的交易之一。他預計股價觸底以及中國人工智能創新帶來的新升值將推動投資回升。

該公司股票配置負責人Edward Cole表示，中國的刺激措施以及投資者對昂貴的美國科技股幻想破滅都為中國股市提供了支持。自從人工智能（AI）初創公司DeepSeek震驚了那些一度低估中國潛力的投資者以來，這種興趣也在不斷加深。

「在我今年的預測中，中國可能是表現最好的市場之一，而實際上我們從美國市場得到的是大量波動性以及沒那麼高的價格回報，」Cole在接受採訪時表示。

「市場情緒如此低落，資本如此集中在美國市場，如果開始看到部分資本流出，那麼中國就會出現牛市。」

Cole認為，DeepSeek表明中國的技術創新與美國不相上下，但「顯然不像美國的技術進步那樣被資本化」。他表示，許多行業可能都是這種情況，企業不得不進行創新以與西方競爭。

「他們正在用更少的資源做更多的事情，但這一點被資本市場忽視了，」他補充說。

比起A股，海外中國股票從近來的漲勢中獲益更多。A股的企業更易受國內消費影響，而H股的公司則更側重於技術板塊。