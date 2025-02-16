馬克龍成法國最佳推銷員　全球AI大戰成鼎足之勢｜伽羅華

美國總統特朗普上周四向所有國家發起對等關稅戰，雖然緩刑執行，卻已經將全球貿易推入無序的狀態。然而，另一場沒有硝煙的戰爭正響起號角，上周初巴黎AI峰會成為全球AI界的大事，雖然中美AI科技領先，但歐盟特別是法國是一股不可忽視的力量。

巴黎AI峰會由法國與印度共同主辦，於2月10至11日舉行，東道主之一的法國邀請近百個國家，出席峰會者幾乎囊括全球AI界（中國除外）的大伽，如OpenAI的Sam Altman、谷歌的Sundar Pichai、DeepMind創始人Demi Hassabis、Anthropic的Dario Amodei、「AI教母」李飛飛、Meta的Yann LeCun、法國Mistral的Arthur Mensch。與會者陣容遠比兩年前倫敦AI峰會有過之而無不及。

最近很多人仍然沉醉DeepSeek的冒起，覺得中國AI已經對美國AI構成威脅，已經成功挑戰美國科技霸權，連疲態畢露多時的港股亦雨露均霑。

近月DeepSeek先後推出V3和R1，的確在優化AI演算法做了一些貢獻，提升了AI模型（包括訓練和推理）的性價比，而這些改進已被全球同業廣泛討論和採用，但論AI技術之全面，美國仍然無出其右，中國AI較美國的競爭優勢在於它更高效使用AI晶片，能夠將應用普及化，令中國AI賦能其他產業上更有效率，例如AI機器人、AI醫療等應用。

Deepseek。（Reuters）

歐洲基礎研究有紥實基礎

DeepSeek的開源本身就OpenAI成立的初衷，但繼續停留開源便很難建立商業模式，OpenAI希望通過商用化來圖利，也是無可厚非，試想單靠開源作業不可能用於開發高投入的尖端科技，就如體育事業不走向精英化，根本難以提升運動水平。

無疑，歐盟AI科技應用較中美落後，這與它過於重視監管有關，中國在一些科技領域出現躍進，但在很多地方仍要倚靠歐洲的工業技術，就是美國所有高端晶片都是產自ASML制造的EUV光刻機，所以歐盟在科技基礎研究仍然有其紥實基礎。

說到歐洲AI水平，大家印象可能停留在法國Chatbot Lucie鬧出的笑話一事上，但法國AI初創公司Mistral所建立AI語言大模型有法國人的幽默感，未來AI模型可以被調節不同性格和文化修養，內地AI模型會作出政治審查，美國AI模型可以有不同政見，甚至你以不同語言問它問題，它給出答案亦有分別。

法國總統馬克龍堪稱歐洲政治觸覺最敏銳的政治家，他一向敢為天下先，在國際大棋局經常較歐洲另一強權德國更懂得爭取主動，這在俄烏戰爭中已經表露無遺，他倡議的未必事事可行，但已經為他贏得名聲。就以推進歐洲AI發展而言，馬克龍在今次峰會造了一場亮麗的秀，甚至有人錯以為法國是唯一的主辦者，在這方面他堪稱是一位出色的推銷員。

美國Drill Baby Drill 法國只需Plug Baby Plug

馬克龍在AI峰會舉行前夕宣布該國要在AI投資1090億歐元，以回應美國在Stargate投資5,000億美元的影響，先聲已奪人，但更要注意的是，巴黎AI峰會成為法國AI業廣交朋友的平台，馬克龍在會上揚言，AI耗電量驚人，美國要Drill Baby Drill，但法國有足夠核電廠，合作者只需Plug Baby Plug，當然他只是說笑，給大家搞搞氣氛，法國已經宣布與阿聯酋合建AI園區，除了後者是大金主，亦因為對方是能源供應者。據路邊社消息，阿聯酋有意收購Mistral，但Mistral作為法國最成功的AI項目，獲政府批准的機會頗微。

除了馬克龍，相信美國副總統萬斯是峰會另一亮點，他說來峰會並非討論AI的安全，這是幾年前峰會的主題，他要說的是AI的商機，並批評歐洲對AI過多監管，是它科技落後的原因，特別是一般資料保護規定（GDPR）和數位服務法（DSA）等涉及隱私的法規，無疑將一個剛起步的產業扼殺於搖籃時期。他警告歐盟不要利用這些法律工具來擠壓美國科企，目的只是讓不求自我變革的歐洲科企能夠苟且偷安。

路透社周五引述消息透露，久違官場的馬雲可能很快現身於一個由習近平主持的民營企業家會議。﹙資料圖片﹚

聞鼙鼓而思良將 馬雲或回朝受重用

萬斯不出席南非舉行的G20，寧出席巴黎AI峰會，當然不忘推銷美國AI項目，他鼓勵有興趣投資AI的應該選擇美國為第一合作夥伴，同時提醒投資者與獨裁國家合作永遠不會有好結果，不好結果有可能包括美國的制裁。他雖不點名，但大家心知肚明是暗指中國。

法國選擇與印度共同主辦巴黎AI峰會，而與會者少見內地科企的大伽，沒有阿里巴巴、百度、騰訊等管理層的踪影，連DeepSeek梁文峰亦缺席，是不在受邀之列，還是其他原因便不得而知，同場美國副總統萬斯亦不點名地作出警告，中國AI界被邊緣化是顯而易見，對於非常重視AI發展的中國，壓力山大可想而知。

路透社周五引述消息透露，久違官場的阿里巴巴聯合創始人馬雲可能很快現身於一個由中共總書記習近平主持的民營企業家會議，據稱同場與會者還有DeepSeek創辦人梁文鋒、騰訊的馬化騰、小米的雷軍等。平心論，馬雲多次妄議中央時政，他雖然被迫退下火線，但國際舞台仍深具影響力，他若能出席會議，多少反映領導人「聞鼙鼓而思良將」，亦顯示中國在AI大戰有深陷邊緣化之憂慮，因為一間DeepSeek成功只是無數AI戰役的一場甜頭。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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