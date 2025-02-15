彭博︰台積電考慮應特朗普政府要求　控股英特爾的美國晶片廠

彭博引述一位知情人士透露，台積電正在考慮是否應川普﹙特朗普﹚政府官員的要求來收購英特爾工廠的控股權。

安排可能包括讓美國主要晶片設計公司入股

知情人士說，川普團隊在最近與台積電幹部會面時提出了兩家公司進行交易的想法，而台積電對此也樂於接受。英特爾是否對交易持開放態度目前尚不得而知。

相關討論還處於非常初期的階段，潛在合作關係的確切結構也未確定。但這位不願公開身份的人士稱，希望的結果是由台積電全面接手英特爾美國半導體工廠的運營。導致英特爾裁員和大砍全球擴張計畫的財務窘境之憂，也會得到應對。

報道又稱，這位知情人士表示，安排可能包括讓美國主要晶片設計公司入股，且美國政府也提供支持。這意味著合資企業不會完全由一家外國公司所有。

不過這種潛在的夥伴關係可能會遇到政治障礙，無異於日本製造商日本製鐵建議收購美國鋼鐵公司。

一位白宮官員表示，總統不太可能支持一個外國實體來運營英特爾的工廠。台積電和英特爾不予評論。

剛剛首次在美國舉行董事會會議的台積電，渴望與總統唐納德·川普保持良好關係。

川普︰傾向用關稅促進美國的晶片製造業

川普一再指責台灣「竊取」美國晶片產業並威脅要對海外生產的半導體徵收關稅。他表示，傾向於用這類措施來促進美國的晶片製造業，而不是「晶片與科學法」主張的政府補貼。這項於2022年獲得通過的立法已為台積電贏得了66億美元的美國補助，用以支持其在鳳凰城的三座工廠。

台積電對與英特爾達成交易持開放態度，這表明該公司的態度與幾個月前相比發生了變化。去年10月董事長兼總裁魏哲家曾對分析師表示，對收購英特爾的工廠不感興趣。

他1月再次被問到同樣的問題時沒有直接回答。「他們是我們非常好的客戶，」魏哲家說，「我喜歡他們，而且他們對台積電的業務也非常重要。我要說的就是這些了。」