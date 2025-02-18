貿易戰｜聯儲局理事沃勒稱關稅對物價影響溫和　制定政策時可忽略

美國總統特朗普上台後，接連宣布對多個國家入口產品加徵關盾，外界關注有關措施對美國通脹前景的影響。聯儲局理事沃勒表示，其基本觀點是，新關稅只會對價格產生温和影響，央行在制定貨幣政策時應該儘量忽略這一點。



沃勒表示，對貿易或其他政府政策影響的不確定性不應阻礙聯儲局為所當為，就像2022年俄烏衝突和2023年矽谷銀行倒閉都沒有阻止聯儲局調整利率，儘管這兩宗事件都引發了人們對經濟前景的質疑。

圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

沃勒在演講中說道：「我承認關稅的影響可能比我預期的要大...但我們也需要記住，正在討論的其他政策也可能產生積極的供應效應，並對通脹施加下行壓力。」沃勒表示同意應維持政策不變，直到通脹再次下降。但強調這可能只是時間問題，並指出最近CPI「令人失望」的上漲可能反映的是季節性數據調整的問題，而不是物價壓力上升。沃勒是在特朗普總統第一個任期內被任命為美聯儲理事。

鮑曼﹕再減息前須更有信心通脹下降

美國聯儲局理事鮑曼周一表示，希望在再次減息之前，能夠更加確信今年通脹將進一步下降，特別是考慮到總統特朗普政府貿易和其他新政策的影響存在不確定性。

鮑曼在一份演講稿中稱，美國基準利率目前處於良好水平，使得聯邦公開市場委員會(F委員會能夠保持耐心，並更加密切地關注通脹數據的變化；預計通脹將會下降，但上行風險仍然存在。

市場現時普遍預計，聯儲局在3月政策會議上將維持基準利率不變。

哈克﹕通脹頑強當局不應急於減息

此外費城聯儲銀行總裁哈克認為，美國經濟表現良好，通脹仍強頑，聯儲局不須急於調整利率。

哈克今年在聯邦公開市場委員會並無擁有貨幣政策投票權，他在一份預先發表的演說中稱，數據反映美國經濟強勁，就業市場良好，而通脹會在一段時間後才回落至2%目標，因此，局方暫時不須改變利率水平，他未有提及調整利率的具體時間表。

至於美國總統特朗普的新政策會否推高通脹，哈克認為，需要時間觀察數據變化才有定案。