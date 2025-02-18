預算案|畢馬威倡加機場乘客離境稅　兩元車費優惠上限為每月200元

港府將公佈新一份《財政預算案》，畢馬威預測，政府在2024/25年度將錄得赤字897億元，主要因士地相關收入和印花稅收入未達預期所影響。儘管如此，畢馬威估計，截至2025年3月底，香港的財政儲備仍將維持於6,450億港元的相對健康水平。



料政府於2026至2027年錄得收支平衡

畢馬威中國稅務合夥人何家輝表示，政府預計要待到2025至2026年方能夠收支平衡，但畢馬威預計仍需時多一至兩年，到2026至2027年才會錄得收支平衡。

在開源方面，畢馬威建議，檢討及調整政府公共服務收費，包括將飛機乘客離境稅由120 港元調升至150港元，該稅項自2003年以來未曾調整。此外，畢馬威提議研究向非本地數碼服務供應商徵收2%至4％的稅項。

畢馬威建議將長者每月交通津貼上限設立為200元。（資料圖片）

2元車費設每月200元上限

在節流方面，畢馬威主張重新檢討兩元優惠計劃，例如設立每月200元的補貼上限， 以鼓勵受補助長者善用津貼，同時繼續支持銀髮經濟。預計此舉可助政府節省5至10億元支持。

畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示，為吸引家族辦公室和人才，建議擴大指明交易的範固以涵蓋目前不包括在指明交易範圍內的資產例如虛擬資產、古董、藝術品等 。

同時，為吸引人才，建議縮短可依法申請成為香港 永久性居民的年期至2年，適用於高才通等人才計劃，以及家辦工作簽證者。

畢馬威建議對首置人士收取較低價印花稅。（資料圖片）

建議首次置業人士較低從價印花稅

畢馬威中國香港區政府及公共事務主管合夥人李智深表示，在推動開源節流的同時，政府亦應加強社會福利、改善公共服務及促進更具包容性的經濟，實現多方面的平衡。為支援本地企業及民生，建議向透過祖父母/外祖父母或家庭傭工照顧 16歲或以下子女或殘疾受養人的在職父母，提供 50,000元的免稅額，以減輕其經濟負擔。此外，也提議為首次置業人士提供較低的從價印花稅率，適用於價值600萬港元以下的住宅物業。

何家輝表示，為鞏固查港作為國際海運及金融中心的地位，加快優化現行海運業的稅務優惠，以吸引船舶租賃業落戶香港 ，繼續推廣和鞏固香港作為國際金融中心的地位，以及作為資產管理業在亞太地區進一步投資的踏腳石 。

同時，因應國際稅務改革方案， 建議政府應針對支柱二推出相應措施以保持競爭力，當中包括可以考慮引入「合資格可退還稅收抵免」。

另外，也建議全面審視稅收制度，提升香港的整體稅務競爭 力。檢視現有稅務優惠制度，以確保相闆制度對企業總續有實際效益及保持吸引 。建議為香港特定行業制訂稅務政策和措施以支持相關特定行業在香港開展或擴充業務，並縮短處理稅務事項時間。