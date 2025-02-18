星展：港房地產貸款素質可控 消費轉型帶來挑戰惟信打不死精神

星展銀行（香港）董事總經理兼企業及機構銀行總監陳智勇表示，預計今年本港市場貸款需求仍將疲弱，望能止跌並錄得輕微上升。而星展香港企業貸款業務，則望能錄得低單位數增長，相信主要為受到較低息的人民幣貸款雙位數增長帶動，而港元貸款業務仍將疲弱，主要是考慮到聯儲局減息步伐放緩，預計全年僅會減息兩次。而本港方面，港人北上消費以及內地遊客消費模式改變等，對本港零售業帶來挑戰。

企業貸款業務今年望錄低單位數增長

同時，本港樓市方面，他預計，住宅市場今年有望達到供需平衡，樓價預計會穩定下來。而寫字樓市場方面，則仍面臨供過於求，預計租金及價格仍會壓力，當中價格方面預計今年將有5至10%的下跌。

而事實上，陳智勇剛上任新職位不久，他自稱自己為「香港仔」，屬於土生土長香港人，對香港有深厚感情。他二十幾歲加入星展香港至今，擔任過不同職位，認為目前市場形勢下，包括消費模式轉變，中小企面臨挑戰，但深信「香港打不死精神」，故此作為銀行支持中小企非常重要，包括幫助其進行科技升級，例如餐廳能夠用手機點餐等。

住宅樓價料平穩寫字樓價格跌5至10%

近期本港發展商新世界（0017）債務問題備受關注，對於整體本港房地產貸款素質問題，陳智勇表示，目前該行的香港房地產貸款佔整體企業貸款比重為約40%，地產商質素或有不同，但該行仍有批出新貸款項目，而該行風險管理政策一直是恒常不變的。

銀公日前也表示，所有18間銀行同意加入「中小企融資專責小組」，因應中小企業，尤其是建築業界面對資金流動壓力挑戰，帶頭在公平原則下共同協商客戶財務安排。

陳智勇認為，該小組相信並非針對建築業，星展從來沒有「落雨收遮」，但也不會「無論是否落雨，都不會收遮」，貸款審批方面態度仍傾向保守，因同時需要向存戶交代。當中中小企不良貸款仍有上升趨勢，但風險仍屬可控。目前整體貸款不良貸款率維持在約1.5%，仍低於市場水平。

從來沒有「落雨收遮」

他又預計，整體香港GDP 預計今年仍有2.5%的增長，當中消費有望輕微回升，而進出口仍望成為主要增長動力，料有6至7%的增長。

對於美國總統特朗普加徵中國關稅10%，並首次將香港納入加徵中國關稅範圍，他就表示，預計加關稅10%會對中國GDP 有0.3%的拖累，但預計今年中國GDP 仍有望達到5%的增長，市場目前正觀望3月舉行的兩會支持經濟政策。特朗普政策難以預測，但也具備可商討性，料大幅加至他上任前揚言的60%機會較微，因為會為美國帶來較大通脹壓力。

陳智勇透露，受到「中國+1」策略影響，觀察到不少企業前往印尼及越南等東盟國家發展。於此同時，內地民企來香港開始公司趨勢持續，相關業務也有不錯增長，這些企業主要為來港進行貿易業務，另外也有科技公司等。