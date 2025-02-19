恒生銀行去年多賺3%　第四次中期息3.2元　淨利息收入減少5%

恒生銀行﹙0011﹚公布2024年業績，期內股東應佔利潤183.69億元，按年升3%；派第四次中期股息每股3.2元，2024年全年每股派息合共6.8元，增加4.6%。

期內，淨利息收入減少5%至307.84億元，淨利息收益率收窄10個基點至2.20%。另邊廂，非利息收入上升26%至107.53億元。

扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額增加2%，為415.37億元。

部分香港房地產客⼾要求延遲還款

恒生指，⾼息環境⼀直持續，為該⾏部分香港的商業房地產客⼾持續帶來現⾦流的壓⼒。由於部分香港房地產客⼾要求延遲還款，截⾄去年年底，恒生的不良貸款比率為6.12%。然⽽，本⾏指出，該本⾏三分之⼆的貸款均有提供充⾜的抵押品作擔保。無擔保貸款的質量亦保持穩定，其中90%以上屬於投資級別，因此對該⾏的財務表現並無顯著影響。

該⾏本⾏亦持續減低內地商業房地產貸款的風險承擔。截⾄去年年底，內地房地產佔比本⾏貸款組合⼤約2%。

期內，預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥較2023年減少14.75億或24%，至47.73億元，主要由於第3階段的批發貸款客⼾的預期信貸損失提撥減少16.25億元。

於2024年12月31日，普通股權⼀級資本比率為 17.7%，⼀級資本比率為19.4%，總資本比率為 20.8%。