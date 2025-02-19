滙豐杜嘉祺料全球經濟增長大致穩定　美國續為經濟增長引擎

滙豐（0005）主席杜嘉祺（Mark Tucker）在業績報告中稱，今年環球經濟增⻑預期將⼤致保持穩定，美國將繼續是經濟增⻑的主要引擎。可是政策重⼼的轉移為環球增⻑前景增添不明朗因素，全球貿易增⻑的改善似乎已經開始放緩。



杜嘉祺表示，經濟前景仍然有⽋明朗，貿易摩擦及供應鏈中斷對環球經濟增⻑構成潛在下⾏風險。通脹已經回落，但仍舊揮之不去，並可能受到⽯油及天然氣價格以及任何貿易關稅影響。

料今年內地經濟與24年表現相若

中國內地⽅⾯，杜嘉祺指出，市場對去年第四季宣布的⼀系列財政及貨幣措施反應良好，有助當局實現「約5%」的年度國內⽣產總值增⻑⽬標。內地的經濟模式邁向由消費帶動及以創新為重點，該行預期今年的表現將與去年相若。香港的經濟增⻑與中國內地直接掛鈎，因此其經濟規模亦應會繼續擴展。

亞洲其他地區方面，杜嘉祺稱，供應鏈變化加上本地需求強韌，有助推動印度等多個市場的增⻑。⻑遠⽽⾔，⼈⼝紅利將為印度、南亞與東南亞等地帶來助益。

另外該行繼續認為亞洲與中東之間快速增⻑的⾛廊蘊藏巨⼤潛⼒，當地滙聚⼈⼝優勢，基建資本投資規模龐⼤，⽽經濟亦將進⼀步多元化。

歐洲⽅⾯，隨着通脹壓⼒放緩及利率呈下跌趨勢，消費⽀出可望上升，因此預料歐羅區經濟將於今年有所擴展。英國新政府正在推⾏⿎勵增⻑的措施，滙豐對此表⽰充分⽀持。