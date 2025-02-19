滙豐（0005）行政總裁艾橋智在業績報告表示，該行正重新聚焦於核⼼優勢，建立⼀個架構更加精簡、靈活敏銳的機構，專注為客⼾提供服務，為股東創造價值。經過深思熟慮，已開始果斷前⾏，將繼續穩步推進，堅持積極管理成本，不求⼀蹴⽽就，⼒爭深入⼈⼼。



艾橋智指出，去年集團業績表現強勁，能藉宣派股息及回購股份將269億美元回饋予股東，⽽這將繼續是集團的策略核⼼，集團對未來充滿信⼼。

他表示，⾃9⽉上任以來，即專注於推展集團策略，包括淘汰非策略資產，善⽤新科技和⼯具提⾼⽣產⼒，協助滙豐推⾏現代化，提升服務客⼾的⽅式。集團加倍積極尋找能夠在各地區、業務部⾨或資產負債⽅⾯優化資源配置效益的⽅法，以期增強主動和動態管理成本、資本及尋索投資⽬標的能⼒。

他稱，滙控將會遵循三⼤優先要務⾏事，包括專注客⼾需要，提供稱⼼滿意的服務；立⾜集團優勢，在集團能取得可觀回報的範疇內，提升領導地位和市場份額，從⽽推動⻑遠增⻑；精簡集團的組織架構及營運模式。重整和優化業務組合，以滿⾜世界瞬息萬變的需要。

精簡組織架構朝兩大途徑

他又稱，集團透過兩⼤主要途徑精簡組織架構。⾸先，不再採⽤以三⼤業務及五⼤地區為中⼼的複雜管治架構，改為新設的四⼤業務，其次，正⼤⼒改善營運模式。換⾔之，正在釋放滙豐的全部潛⼒。

艾橋智說，集團正全⾯進⾏營運轉型，基礎設施升級現代化，並投資⼈⼯智能、⽣成式⼈⼯智能、數據和分析等科技，藉此提升客⼾體驗，推動卓越營運，⽬標是令滙豐重新聚焦、活⼒充沛，以相輔相成的四⼤業務為穩固根基，⼒求創造⾼⽔平的股東總回報。