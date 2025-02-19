花旗：預期中國智能手機今年交付上升　供應鏈偏好小米、瑞聲等

花旗表示，據最新行業調查，中國智能手機今年交付將按年升5%至6%，當中考慮補貼因素，全球市場增長則為4%。該行指中國品牌今年將在海外擴張上更進取。此外，智能手機存儲器價格在今年上半年顯著下跌，並會在下半年進一步下跌，受本土DDR5存儲器量產影響。

該行又指，CMOS影像傳感器(CIS)國產化趨勢在今年持續，智能感測將成為最大贏家，基於華為及小米市佔上升。瑞聲晶圓級玻璃(WLG)將獲華為及小米採用，OPPO及vivo則採用舜宇玻璃模鑄鏡片。該行指，手機行業仍未見到人工智能功能推動重大規格升級或材料成本上升，人工智能鏡片將為今明兩年增長前沿，未來四至五年交付或達8000萬套。

該行在手機供應鏈股份方面，偏好小米﹙1810﹚、韋爾股份、舜宇﹙2382﹚、藍思科技、瑞聲﹙2018﹚及高偉電子﹙1415﹚。格隆匯2月19日｜花旗表示，據最新行業調查，中國智能手機今年交付將按年升5%至6%，當中考慮補貼因素，全球市場增長則為4%。該行指中國品牌今年將在海外擴張上更進取。此外，智能手機存儲器價格在今年上半年顯著下跌，並會在下半年進一步下跌，受本土DDR5存儲器量產影響。

該行又指，CMOS影像傳感器(CIS)國產化趨勢在今年持續，智能感測將成為最大贏家，基於華為及小米市佔上升。瑞聲晶圓級玻璃(WLG)將獲華為及小米採用，OPPO及vivo則採用舜宇玻璃模鑄鏡片。該行指，手機行業仍未見到人工智能功能推動重大規格升級或材料成本上升，人工智能鏡片將為今明兩年增長前沿，未來四至五年交付或達8000萬套。

該行在手機供應鏈股份方面，惼好小米、韋爾股份、舜宇、藍思科技、瑞聲及高偉電子。