馬時亨將接棒任新主席　林建岳︰相信他定能帶領貿發局拓展新領域

香港貿發局歡迎香港特區政府委任馬時亨教授出任香港貿發局主席一職。馬時亨教授現為富衛集團非執行主席，並擔任特首顧問團成員；他曾出任商務及經濟發展局局長和財經事務及庫務局局長，熟悉本局推廣香港優勢的工作。他的任期將由今年6月1日至2027年5月31日，為期兩年。

香港貿發局現任主席林建岳博士表示：「香港疫後經濟面對重重挑戰，我很榮幸過去六年擔任香港貿發局主席，衷心感謝貿發局團隊、同事們的努力不懈，共同克服各種困難，一起推動香港經貿持續發展。貿易與旅遊息息相關，對香港經濟發展至關重要，我將繼續在新崗位中和貿發局攜手合作，做好宣傳香港的工作。」

林博士補充：「我很高興特區政府委任馬時亨教授為下一任主席，相信他定能帶領香港貿發局拓展新領域，繼續為香港商界創新機遇，推動香港經濟高質量發展。」

香港貿發局總裁方舜文表示：「馬時亨教授是商界翹楚和卓越領袖，多年來在政商界擔任不同崗位，加強香港與國際商界的聯繫，具備深厚的公共服務和營商經驗。貿發局在馬教授及理事會的帶領下，定將繼續發揮香港『八大中心』功能優勢，助力港商把握國家發展機遇，為香港經濟注入源源動力。」

方舜文同時感謝現任主席林建岳博士的帶領。「林建岳博士任內建樹良多，在他傑出的領導下，尤其在推動醫療健康、創新科技方面的工作有重大突破，並協助商界抓緊粵港澳大灣區發展、共建『一帶一路』倡議、以至環球市場的新機遇，促進香港支柱行業及新興產業的發展，鞏固香港作為國際商業、雙向投資樞紐及會展中心的角色。」