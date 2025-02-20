美團ADR低港逾5%　下季起逐步為全職及穩定兼職騎手繳社保

美團(3690)在微信發文表示，為積極構建和諧勞動關係，根據新就業形態的特點和新就業群體的實際需求，認真落實騎手權益保障，持續推進騎手社保工作。

2022年7月以來，在人社部指導下，美團率先啟動新就業形態人員職業傷害保障試點，已出資14億元人民幣為7個試點省市的全量騎手繳納職業傷害保費，未來將進一步覆蓋所有省市所有騎手。

去年以來，美團就騎手繳納養老保險等社保方案做了認真研究，選擇了不同區域不同城市進行深入調研，並在有關部門的指導下形成了初步試點方案，目前正在搭建騎手社保相關的訊息系統，預計2025年二季度開始實施，逐步為全職及穩定兼職騎手繳納社保。

美團又指，為了做好這項工作，公司認真聽取了騎手的意見和建議，並與社保領域的專家進行了深入溝通。未來將繼續廣泛聽取社會各界的意見和建議，在有關部門的指導下，扎實推進騎手社保相關工作，並定期向社會各界公布相關進展。

內媒報道指，公開報導顯示，2023年美團“全年累計接單天數在260天以上的穩定騎手”大約82萬人，這一數位應該包括了美團公告中所描述的“全職及穩定兼職騎手”。考慮到自2023年之後，外賣市場與就業群體的規模仍在擴大，可以合理預估，美團的社保最終可能將惠及超百萬名騎手。

最新安排料增加公司成本，美團ADR現折合報158.1港元，低港逾5%。